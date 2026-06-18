Aguinaldo y Ganancias: el truco contable que puede beneficiar a la empresa y hacer que el empleado gane más
La reglamentación del impuesto permite a los empleadores elegir entre dos mecanismos para calcular la retención sobre el Sueldo Anual Complementario. En la mayoría de los casos, una de las alternativas resulta más favorable para el trabajador.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 18 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.