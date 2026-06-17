Aguinaldo de junio 2026: la fecha exacta de cobro y el cálculo que muchos trabajadores desconocen

Con la llegada de junio, trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados comienzan a consultar cuándo se cobra el aguinaldo y cuánto dinero recibirán en esta primera cuota del año.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, representa un ingreso extra esperado por millones de personas y su pago está regulado por la legislación argentina, que establece plazos concretos para su liquidación.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026?

La primera cuota del aguinaldo corresponde al período comprendido entre enero y junio y debe abonarse antes de finalizar el sexto mes del año.

En 2026, la fecha límite para el pago será el martes 30 de junio. No obstante, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para efectuar la acreditación.

Por este motivo, algunas empresas podrían completar el depósito durante los primeros días de julio, con fecha máxima estimada para el lunes 6 de julio de 2026.

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

Este beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados de la administración pública.

Personal de empresas estatales.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo

Por el contrario, no perciben aguinaldo quienes trabajan de manera informal, los monotributistas ni las personas que desarrollan actividades independientes sin relación de dependencia.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El monto de cada cuota equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante el semestre correspondiente.

Para el aguinaldo de junio, se toma como referencia el salario más elevado cobrado entre enero y junio de 2026.

Por ejemplo, si el mejor sueldo del semestre fue de $ 1.200.000, el aguinaldo será de $ 600.000.

¿Qué pasa si no trabajaste todo el semestre?

Cuando un trabajador no completó los seis meses del período de referencia, el aguinaldo se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

En esos casos, la fórmula utilizada es:

(Mejor sueldo mensual ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

De esta manera, si una persona tuvo una remuneración máxima de $ 100.000 y trabajó seis meses, le corresponderá un aguinaldo de $ 50.000.

Aguinaldo Fuente: Shutterstock

¿Por qué es importante revisar la liquidación?

Especialistas recomiendan verificar el recibo de sueldo y controlar que el cálculo se haya realizado tomando como base la remuneración más alta del semestre, incluyendo aquellos conceptos remunerativos que correspondan.

Dado que el aguinaldo constituye uno de los ingresos extraordinarios más importantes del año, conocer la fecha de cobro y la forma correcta de calcularlo permite anticipar el monto a percibir y detectar posibles errores en la liquidación.