Aguinaldo | Analizaron en qué gastaron el SAC los argentinos los últimos 5 años y la respuesta fue muy preocupante

El sueldo anual complementario (SAC) de junio 2026 marcó un quiebre respecto a los años anteriores.

Por primera vez en cinco años, el pago de deudas se convirtió en el principal destino del aguinaldo entre los trabajadores argentinos, con el 23,5% de los encuestados eligiendo esa opción.

El dato surge del análisis del economista Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, quien rastreó la evolución año a año desde 2021.

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Cómo cambió el destino del aguinaldo entre 2021 y 2026

“Pagar deuda es el principal punto: 23,5 de los argentinos pagan deuda con el aguinaldo ”, señaló Damián Di Pace en Cuentas Claras (El Cronista).

Luego analizó el estudio publicado en Focus Market sobre las decisiones de los argentinos con respecto al Sueldo Anual Complementario:

Por qué el dato de 2026 es el más preocupante de la serie

El pago de deudas siempre estuvo presente en el ranking, pero nunca había liderado . En 2026 no solo encabeza la lista, sino que lo hace con el 23,5% de los argentinos, lo que equivale a casi 1 de cada 4 trabajadores formales.

Di Pace señala que el aguinaldo dejó de funcionar como un ingreso extraordinario para convertirse en un instrumento de saneamiento financiero personal. Las tarjetas de crédito y las cuotas acumuladas durante meses de salarios insuficientes generaron una presión que el SAC ahora debe absorber.

Si bien la macroeconomía muestra señales de estabilización, con la inflación anual desacelerándose, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación real del poder adquisitivo de los hogares.

En este sentido, la consultora describe el momento actual como una “normalización con cicatrices”: los precios se ordenaron, pero el endeudamiento familiar persiste y el aguinaldo llega para reparar el balance antes que para disfrutar o invertir.