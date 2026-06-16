El Gobierno da la mejor noticia y pagará un bono extra de $ 1.200.000 a todas estas personas: es adicional al aguinaldo y solo se necesita un requisito Fuente: Shutterstock

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), vuelve a ser un tema central en el bolsillo de los argentinos. Se trata de un ingreso extra garantizado por la ley y se paga a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo

En caso de los trabajadores en relación de dependencia, deberán cobrar la primera cuota antes del 30 de junio, aunque existe la posibilidad de que el depósito se haga en los primeros días de julio por el marco legal. De esta manera, la fecha límite es el lunes 6 de julio.

Cabe mencionar que en caso del personal de casas particulares (empleadas domésticas) el pago debe realizarse en la última jornada laboral de junio.

Los jubilados y pensionados cobrarán el extra durante las fechas indicadas por el calendario de pagos vigente. Durante junio, los haberes mínimos comenzarán a cobrarse el lunes 8 de junio y se extenderán hasta el 22, mientras que quienes superan el haber mínimo lo harán entre el 23 y el 29 del mismo mes.

Cómo calcular el aguinaldo

La primera cuota del aguinaldo es equivalente al 50% de la mayor remuneración percibida en los últimos seis meses. Se debe incluir los salarios percibidos entre enero y junio, lo que implica identificar el mes con ingresos más altos.

Es importante considerar que se incluye no solo el sueldo básico, sino también adicionales remunerativos como horas extras, comisiones, presentismo o plus por antigüedad.

En este contexto, quedan fuera del cálculo conceptos no remunerativos como ciertos bonos o compensaciones específicas.