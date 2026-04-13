El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó la semana con una agenda pública cargada de señales políticas, mientras que los tribunales de Comodoro Py continúan con la investigación de su crecimiento patrimonial. Este lunes se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, en una recorrida por el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) del continente, instalado en el Instituto Malbrán. El evento se dio al tiempo que dos de sus prestamistas declaraban como testigos en Comodoro Py por la causa de presunto enriquecimiento ilícito que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. La secretaria prevé mostrarse en al menos dos o tres actividades con el jefe de Gabinete en los próximos días, en una nueva demostración de apoyo y empoderamiento. Su gesto de esta mañana también fue una señal de apoyo hacia Lugones, el titular de la cartera de Salud que quedó en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas por la crisis del PAMI. La visita al Malbrán no fue un acto protocolario menor. El laboratorio BSL-4 es la máxima categoría internacional en seguridad biológica y permite trabajar con patógenos de alto riesgo como el ébola, el marburg, hantavirus y fiebres hemorrágicas. Para que el BSL-4 comenzara a operar, la gestión actual de ANLIS Malbrán realizó una inversión de $500 millones que permitió finalizar las instalaciones termomecánicas del laboratorio. La puesta en funcionamiento del espacio y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners y del Programa de Colaboración en Biocustodia del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica bilateral que el Gobierno busca integrar al relato de la semana. También participaron de la recorrida el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; y el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein, entre otros funcionarios. En la previa del evento, Adorni se reunió con Karina en Casa Rosada y participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó este lunes en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada. En esta misma jornada, se dio a conocer que Adorni les pidió a los nueve ministros que coordinen en avanzar en la reducción de gastos de cada cartera. El requerimiento apunta a recortar un 2% en gastos corrientes y un 20% de capital, con el 30 de abril como fecha límite. La agenda continuará durante los próximos días. El jefe de Gabinete se mostrará el jueves junto a la hermana del líder libertario en una recorrida por Vaca Muerta, muy probablemente también acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. El recorrido incluye la visita a un pozo de la empresa y apunta a anclar la imagen del funcionario a uno de los ejes más potentes del relato económico del Gobierno. El viernes está prevista además una nueva convocatoria de Mesa Política con intención de aceitar la agenda legislativa que el Ejecutivo impulsa en el Congreso. La reunión llega en una semana en que el Gobierno necesita mostrar tracción parlamentaria: esta semana buscan el dictamen en el Senado por Propiedad Privada, mientras que la semana siguiente comienza el debate de la Hojarasca en Diputados y el tratamiento del PCT con el plazo del 30 de abril encima.