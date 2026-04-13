El Gobierno tiene por delante un abril con agenda legislativa intensa y un final de mes que promete ser el episodio político más tenso del año, con el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. En el medio, el oficialismo busca anotarse el ritmo de victorias legislativas, que comenzaron con la sanción de la Ley de Glaciares. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya expuso este miércoles en el Senado para defender el proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada, y tiene previsto regresar la semana entrante para defender la Ley Hojarascas. Según los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse en sesión el miércoles 22. La norma propone una limpieza del Digesto Jurídico Argentino, con la eliminación de más de 60 leyes y decretos dictados desde 1860 que perdieron razón de ser o funcionan como barreras de entrada a la competencia. La misma semana, el Congreso deberá votar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuyo plazo vence el 30 de abril por el compromiso asumido en el acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en febrero. La idea es que se traten ambos temas en la misma sesión. En el medio, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso distintos proyectos. Por un lado, el ya anunciado proyecto de Salud Mental, y el proyecto de reforma política. El paquete podría incluir modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la actualización de las bancas del Congreso, la eliminación de las PASO y, tal como adelantó El Cronista, la modificación de la Boleta Única de Papel (BUP) para incluir el casillero de lista completa. Este último es el eje más estratégico para el oficialismo, ya que durante el tratamiento de la BUP en el 2024 la minoría parlamentaria llevó a sacrificar el arrastre para que pueda aprobarse el proyecto y será una moneda de cambio clave rumbo al 2027 para los acuerdos con las provincias. Este medio también pudo saber que el asesor Santiago Caputo presionó para volver sobre el modelo de circunscripciones uninominales, pero el karinismo lo dejó de lado. “No hay acuerdo”, preveían fuentes del oficialismo. En la Casa Rosada anticipan que “debería” enviarse esta semana. La eliminación de las PASO enfrenta más resistencia. El PRO y la UCR no se pronunciaron a favor y el massismo condiciona cualquier cambio a que haya otra propuesta para definir candidaturas. El verdadero objetivo de la negociación, reconocen en el oficialismo, es el casillero: “Ponemos todo sobre la mesa para negociar el arrastre”, dijeron fuentes a El Cronista. Desde LLA anticipan que creen que contarán con el apoyo del peronismo para lograrlo. En paralelo, el Senado avanza con el tratamiento de los 62 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. El camarista Carlos “Coco” Mahiques ya tiene prevista su audiencia ante la Comisión de Acuerdos para extender su cargo después de los 75 años y en la última sesión ya aprobaron el ingreso de los nombres que sumaron la última semana. La lista incluye nombres que generaron cuestionamientos: el de Ana Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi — a cargo de la causa $LIBRA —; el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. Todo el mes tiene un punto de llegada. El jefe de Gabinete deberá presentarse el 29 de abril ante la Cámara de Diputados para su primer informe de gestión, con un récord de 4.800 preguntas enviadas por los bloques. El número supera ampliamente los registros de sus antecesores: Guillermo Francos recibió 4.000 consultas en abril de 2025, cuando debió responder por el caso $LIBRA. Desde la Casa Rosada dan por descontado que la oposición convertirá el informe en una virtual interpelación sobre su patrimonio, sus viajes y las causas judiciales en curso y, tal como contó este diario, prevén bajar la línea de que “las explicaciones se las dará a la Justicia, no al Congreso”. El presidente Javier Milei anunció que será testigo del momento desde el palco. Durante la sesión de la ley de Glaciares del miércoles, la oposición ya intentó incorporar una interpelación formal al temario. El oficialismo logró bloquearlo con 124 votos a favor y 118 en contra, con el apoyo del PRO, la UCR y otros aliados que, de todos modoso, no salieron a defender al funcionario con declaraciones públicas.