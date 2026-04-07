El ministerio de Salud que dirige Mario Lugones atraviesa una situación de alta presión por la deuda que escaló con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que le sigue a los reclamos que persisten también desde el área de Discapacidad, dos sectores con antecedentes judiciales contra el Gobierno de Javier Milei. La disputa pasa por debajo de los conflictos conocidos dentro de la cúpula gubernamental por los cuestionamientos patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los funcionarios que sacaron créditos hipotecarios en el Banco Nación (BNA), los cuales derivaron en expedientes judiciales. En simultáneo, hoy fue designada María Florencia Zicavo como síndico general del PAMI mediante su publicación en el Boletín Oficial, en una decisión que apunta a reforzar los controles internos del organismo. En este caso, el cruce es con el ministerio de Economía, donde el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, no libera los giros para que el PAMI empiece a saldar la deuda con las prestadoras. Se estima que esta escala a $500.000 millones y genera dificultades en la atención de jubilados y pensionados en distintas regiones del país. Las demoras en los pagos alcanzan hasta cuatro meses y derivaron en cortes de servicios, cobro de adicionales indebidos y reducción de las prestaciones, tanto en las clínicas privadas como en los consultorios especializados. El conflicto amenaza con escalar este mes de mayo con la suspensión de la provisión de medicamentos oncológicos. Según pudo saber El Cronista, el problema de liberación de fondos para el programa Incluir Salud empezó a saldarse durante los últimos días. La semana pasada se saldó la deuda de noviembre y parte de diciembre del 2025, tras la protesta en Plaza de Mayo por parte de los integrantes del Foro de la Discapacidad. Durante esa manifestación, el presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), Daniel Macizo, precisó en diálogo con la prensa que mantuvieron reuniones con el interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Claudio Adrián Stivelman. “Dicen que Economía no gira los fondos”, dijo. “Hay voluntad de pago y los prestadores lo ven”, dijeron fuentes del Gobierno en diálogo con este medio. Pero aunque hubo gestos para avanzar con la demora en el sector de Discapacidad, todavía no avecinan soluciones el caso PAMI. “Necesitamos que Economía se ponga las pilas”, insistieron desde el sector prestador que participa de las negociaciones con el Gobierno. Este miércoles habrá una reunión clave entre Lugones y Adorni, en la que además se espera que el ministro le presente el paquete de proyectos de Salud que el Gobierno busca enviar al Congreso en el marco de los nueve meses intensivos de reformas estructurales anunciado por Milei en la Asamblea Legislativa. Entre ellos, uno de los proyectos clave será la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el ojo de la tormenta desde el año pasado. Mientras que avanzarán con modificar también la de Universidades, la idea es que el texto de la normativa sancionada -al no tener consensos para derogarla- se ajuste a los parámetros del Gobierno de “equilibrio fiscal” y, así, frenar la seguidilla de sentencias judiciales en su contra. En la reunión de Gabinete de este lunes al mediodía, Milei le ordenó a los funcionarios que todos los planteos se canalicen a través del ministro coordinador, a quien ahora le van a delegar la mediación entre ambas carteras para llegar a una solución antes de que avance la judicialización. En el medio de la encrucijada por las cajas, en el Gobierno salieron a respaldar la gestión de Lugones. El ministro, hombre del riñón del asesor Santiago Caputo, fue incluso apoyado por el sector afín a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “No se va”, determinaron tajantes desde los pasillos de la Casa Rosada. Durante la tarde, la Oficina de la Respuesta Oficial, la cuenta de X que dirige Juan Pablo Carreira (alias, Juan Doe), bajo supervisión de la secretaría de Comunicación del Gobierno, también se subió al respaldo público del funcionario. “El Dr. Lugones encontró el ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años”, defendieron. “Los recursos están; ahora se administran con criterio sanitario, evidencia científica y resultados reales”, sumaron. Por su parte, desde el PAMI defendieron que “venimos cumpliendo con los cronogramas de pago establecidos y que no hay deuda precedente con ellos. Puede ser que en algún caso no sea así, pero tendríamos que verlo puntualmente”.