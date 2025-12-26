Pensión por discapacidad con cambios: el requisito clave para no perderla en 2026 Fuente: Archivo

Con la llegada de 2026, las personas que perciben la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad a través de ANSES deben estar atentas a una serie de cambios y recordatorios importantes.

De tal modo, el mes de enero próximo no solo trae una actualización en los haberes por inflación, sino también advertencias clave del organismo previsional sobre los requisitos que deben cumplirse para evitar la suspensión o pérdida del beneficio.

El requisito clave para no perder la pensión en 2026

La ANSES recordó que cumplir con los requisitos administrativos y médicos es fundamental para conservar la PNC por discapacidad. El incumplimiento puede derivar en la suspensión o baja del beneficio.

Entre la documentación obligatoria que solicita la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentran los siguientes requisitos, los cuales son de carácter obligatorio para tener la prestación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, con copia de frente y dorso.

Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital, acompañado por estudios médicos que respalden el diagnóstico.

Partida de nacimiento, en el caso de beneficiarios menores de edad.

DNI de los padres, madres o responsables legales, cuando corresponda.

Formulario de apoderado y documentación que acredite la representación, si el trámite se realiza mediante un tercero.

Con bono extraordinario: cuánto se cobra en total en enero

Además del aumento por movilidad, el Gobierno nacional continuará pagando en el comienzo de 2026 el bono extraordinario de $ 70.000 para quienes cobran la Pensión No Contributiva por discapacidad.

De esta forma, el monto total a percibir en enero será de $ 314.509,52, sumando el haber actualizado y el refuerzo. Tanto el incremento como el bono se acreditan automáticamente, por lo que no es necesario realizar gestiones adicionales para acceder a estos montos.

Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables y, al menos por ahora, seguirá vigente durante los primeros meses del año.

Calendario de pagos de ANSES: qué día se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cómo fue diagramado el calendario de cobros para el mes de enero para los titulares de las Pensiones No Contributivas.

Al igual que como se hace mensualmente, la ANSES emitirá los pagos según la terminación del último número del DNI. Asimismo, las PNC se cobrarán en las siguientes fechas: