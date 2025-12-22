La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero habrá un aumento del 2,47% para todos los jubilados y pensionados. Además, definió qué pasará con el bono de $ 70.000 en 2026.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en enero 2026?

Los haberes de los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de nojviembre 2025. Con el incremento y el bono, los haberes quedarían conformados así:

Jubilación mínima : $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima : $ 2.350.461,71

PUAM : $ 349.441,46 ($ 279.441,46 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.513,53 ($ 244.513,53 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)

¿Qué pasará con el bono de $ 70.000 en 2026?

El Gobierno confirmó que el bono previsional seguirá vigente durante todo el 2026, aunque se mantendrá como monto fijo y sin actualización por inflación. Esto significa que, con el avance del IPC, su impacto real sobre los ingresos irá disminuyendo.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

El organismo previsional también adelantó el calendario de pagos para el primer mes del próximo año:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)