Cada año, las mesadas pensionales en Colombia se reajustan automáticamente con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento del costo de vida. Para 2026, el incremento aplicado fue el mismo que fijó el Gobierno Nacional para el salario mínimo, por lo que ninguna pensión podrá estar por debajo de $ 1.750.905. De acuerdo con Colpensiones, las pensiones equivalentes a un salario mínimo se ajustaron al nuevo valor vigente para 2026. Mientras tanto, las mesadas superiores a ese monto aumentaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue certificado en 5,1 % para el año anterior. Sin embargo, además del reajuste anual, los pensionados deberán continuar realizando un aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El porcentaje del descuento dependerá del valor de la mesada que reciba cada jubilado. Según la legislación colombiana, todas las personas pensionadas deben hacer un aporte mensual para salud, el cual se descuenta directamente de la mesada pensional. Este cobro busca garantizar el acceso a los servicios médicos y aplica tanto para pensiones normales como para pensiones compartidas, de sobrevivencia y sustitución. El porcentaje del descuento varía dependiendo de los ingresos del pensionado. Para quienes reciben una pensión equivalente a un salario mínimo, el aporte será del 4 %, lo que representa un descuento aproximado de $ 70.036 mensuales sobre la mesada fijada para 2026. La mayoría de pensionados en Colombia deberá asumir un descuento del 10 %, porcentaje que aplica para quienes reciben ingresos superiores a un salario mínimo y hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este grupo se encuentran las personas con mesadas entre $ 1.750.905 y $ 5.252.715. Por otro lado, los jubilados que devengan más de tres salarios mínimos deberán continuar realizando un aporte del 12 % sobre el valor total de la pensión. Estos descuentos seguirán aplicándose durante 2026 conforme a las reglas establecidas por la normativa colombiana. Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, establecido mediante la Ley 2294 de 2023, algunos pensionados obtuvieron una reducción en el porcentaje de aporte destinado a salud. La medida benefició especialmente a quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos. Antes de esta modificación, este grupo debía aportar el 12 % de su mesada, pero desde enero de 2024 el descuento bajó al 10 %. De esta manera, el Gobierno buscó generar un alivio económico para parte de la población jubilada en Colombia.