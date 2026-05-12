La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimó que el sector asegurador crecería 10.7% nominal este año, impulsado principalmente por los seguros de accidentes y enfermedades, automóviles y pensiones, en un contexto marcado por el aumento de la inflación médica privada en México. “En términos generales, se espera un crecimiento nominal de 10.7%, es decir, un sector que crece de manera muy dinámica”, dijo Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS. La directiva explicó que, descontando la inflación, el crecimiento real del sector rondaría 7%. Añadió que el ramo de accidentes y enfermedades avanzaría 12% nominal, mientras que automóviles crecería 11.2% y las pensiones derivadas de la seguridad social aumentarían 15%. “Ya están llegando personas con mayor nivel de ahorro. Poco a poco vamos a empezar a recibir más pensionados por retiro, cesantía y vejez”, comentó Rosas. La directora general de la AMIS agregó que, de mantenerse esta tendencia, el nivel de penetración del sector asegurador podría alcanzar 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por otra parte, Pedro Pacheco, presidente de la AMIS señaló que el sector asegurador continuó trabajando con legisladores y autoridades ante las propuestas relacionadas con el IVA y los costos de los seguros médicos, particularmente para adultos mayores. El directivo explicó que uno de los principales retos para las aseguradoras siguió siendo la inflación médica privada, la cual estimó entre 12 y 14% para este año en México. “Todo lo que tiene que ver con desarrollos médicos, con innovación, con toda la tecnología que se incorpora para la atención de los pacientes, ha generado a nivel internacional que haya una inflación médica privada superior a lo que sería la inflación tradicional de un país”, expuso. Pacheco indicó que el incremento en los costos médicos elevó la siniestralidad y complicó el acceso a coberturas para personas mayores que ya no cuentan con ingresos laborales constantes. “Compartimos también la preocupación del Congreso cuando dicen que sobre todo el grupo de adultos mayores pudiera quedarse sin atención médica porque los costos resultan excesivos”, afirmó. Añadió que el aplazamiento de las propuestas dio margen para continuar las conversaciones con diputados y otros actores involucrados, con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan contener costos sin afectar la mutualidad del sistema. “Algunas propuestas las vemos con buenos ojos y algunas otras, técnicamente, no son viables porque afectarían a la mutualidad. Tampoco se trata de afectar a los jóvenes por atender a los grandes”, comentó.