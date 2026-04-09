El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un nuevo plan habitacional que busca ampliar el acceso a la vivienda para sectores medios y efectivos de seguridad. La iniciativa implica redirigir recursos que antes se destinaban a la urbanización de villas hacia la construcción de unidades nuevas y líneas de crédito hipotecario. El proyecto será ejecutado a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad, con un esquema que combina desarrollo de infraestructura y financiamiento accesible. El plan contempla la construcción de 379 unidades en distintos barrios porteños durante los próximos tres años. Las obras se distribuirán en tres puntos clave: Este último predio, perteneciente al IVC, había estado ocupado durante más de dos décadas y fue recuperado recientemente por la gestión local. El desarrollo en Parque Chacabuco incluirá departamentos de distintas tipologías, espacios comunes, cocheras, locales comerciales y áreas verdes, en un edificio de nueve pisos cercano a un centro de salud. El programa se apoya en líneas de crédito con condiciones preferenciales. En el caso de los efectivos de la Policía de la Ciudad, se ofrecerán préstamos en UVAs con una tasa fija subsidiada del 7% nominal anual y condiciones de acceso vinculadas a la antigüedad y desempeño. Además, se establece que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del solicitante o su grupo familiar. En paralelo, el Ejecutivo porteño lanzó créditos para la primera vivienda destinados a la clase media, con tasas por debajo del promedio del mercado. Mientras que en el sistema financiero las tasas superan el 9%, la propuesta oficial se ubica en torno al 7,5% más ajuste por UVA, con subsidio estatal. El Banco Ciudad también mantiene una línea de préstamos hipotecarios de hasta $ 150 millones, con plazos de hasta 20 años, orientada a compra, refacción o ampliación de vivienda única. La decisión implica una modificación en el destino de los fondos del IVC, que pasarán a enfocarse en el financiamiento de créditos para el acceso a la vivienda en lugar de programas anteriores. Según explicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el objetivo es generar soluciones para quienes buscan su primera propiedad y reforzar el orden en el uso del espacio urbano. El anuncio se realizó en uno de los terrenos recuperados, en un contexto donde la administración porteña impulsa la liberación de inmuebles ocupados como parte de su política urbana.