El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un nuevo aumento para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La medida, oficializada a través del Decreto 216/2026, alcanza al personal en actividad de los distintos cuerpos que dependen del área. El decreto confirma la entrega de una suma fija extraordinaria junto con un bono de $ 40.000, que será abonado de manera conjunta con los haberes de abril de 2026. El Gobierno resolvió otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional y por única vez, destinada al personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. En primer lugar, el artículo 1° del decreto establece el pago de un bono único de $ 40.000, que alcanza al personal en actividad y alumnos de: Este monto se abonará por única vez y por persona, junto con el salario de abril de 2026. Además, el artículo 2° dispone una segunda suma fija adicional, también no remunerativa, no bonificable y excepcional, cuyos montos varían según el grado o categoría. Ante la falta de nuevos aumentos publicados en el Boletín Oficial, continúan vigentes los montos fijados por la última resolución del Ministerio de Seguridad. De este modo, los haberes correspondientes a abril se liquidarán con los siguientes valores: Según el Anexo I del Decreto 216/2026, los importes de la suma fija adicional para el personal de la Policía Federal Argentina, a pagar en abril, son los siguientes: Estos montos se suman al bono general de $ 40.000, por lo que en abril el personal policial percibirá dos pagos adicionales, ambos de carácter excepcional y por única vez, junto al salario mensual.