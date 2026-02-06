La herencia de una vivienda familiar suele convertirse en uno de los momentos más delicados tras la muerte de los padres. A la carga emocional se suman decisiones legales complejas, especialmente cuando el inmueble queda en copropiedad entre varios hermanos y no existe un acuerdo claro sobre su uso o destino. En ese contexto, abogados especializados en derecho sucesorio advierten sobre un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia en España: el del hermano okupa, un coheredero que permanece en la vivienda familiar tras el fallecimiento de los padres y bloquea el reparto de la herencia. Así lo explica en un vídeo de TikTok el abogado Iñaki Barredo, quien señala que este tipo de situaciones ya no son excepcionales, sino parte del día a día en los despachos especializados. “El hermano okupa es un fenómeno que cada vez se ve con más habitualidad”, afirma Iñaki Barredo, abogado experto en herencias, al describir una situación que se repite tras el fallecimiento de los progenitores. Según explica, se trata de casos en los que “un hermano se ha quedado a vivir en la casa de los padres, una vez fallecidos, y no hay manera de echarlo”. Barredo aclara que no siempre se trata de una ocupación repentina tras la muerte. En muchos casos, el problema se arrastra desde antes. “Hay situaciones en las que un hermano se divorció hace años y lo que iba a ser una estancia temporal en casa de los padres se ha convertido en indefinida y lleva años ahí”, explica el abogado. El conflicto estalla cuando llega el momento de repartir la herencia, vender el piso o adjudicarlo. Según Barredo, es entonces cuando el hermano que ocupa la vivienda plantea una resistencia frontal: “Cuando viene el momento de decidir qué hacer con el piso, el que está dentro dice: ‘¿a dónde voy?, mira cómo están los alquileres de caros’”. El problema no es solo habitacional, sino económico. Barredo describe una estrategia habitual: “Me quedo dentro de la vivienda y bloqueo la herencia. Alargo todo lo que pueda esta situación para ganar tiempo y, sobre todo, ahorrarme mucho dinero”. Este bloqueo tiene consecuencias directas para el resto de los coherederos. Mientras uno ocupa la vivienda, los demás no pueden venderla, alquilarla ni disponer de su parte. “Piensa en cuánto estás perdiendo cada mes por no poder alquilar una vivienda similar o por no poder venderla ahora que el mercado inmobiliario está en precios muy altos”, advierte el abogado. Otros expertos aseguran que dejar una vivienda en herencia a varios hijos sin una planificación clara puede derivar en conflictos graves y prolongados, especialmente cuando uno de ellos se apropia de su uso exclusivo. Frente a esta situación, Barredo es tajante: “Como hermanos o coherederos, no tenéis que aguantar esta situación”. Desde el punto de vista legal, existe una vía clara para actuar: la demanda de desahucio por precario. Este procedimiento permite reclamar judicialmente la salida del coheredero que ocupa la vivienda sin consentimiento del resto. “Podéis instar una demanda de desahucio por precario frente a ese hermano que se ha atrincherado en la vivienda”, explica el abogado. Además del desalojo, la ley permite reclamar una compensación económica. “Se le puede exigir una compensación mensual por ese tiempo que está usando la vivienda de manera exclusiva y excluyente”, señala Barredo, subrayando que el ocupante no puede beneficiarse gratuitamente de un bien común. El objetivo, explica, no es solo recuperar la vivienda, sino desbloquear la herencia: “Para poder venderla, alquilarla a un tercero o regularizar la situación, pero no seguir siendo rehenes de la actuación de ese hermano okupa”. Tanto Barredo como otros abogados coinciden en que la mayoría de estos conflictos podrían evitarse con una planificación sucesoria adecuada. Dejar una vivienda en copropiedad sin reglas claras suele ser el origen del problema. “El hermano okupa que bloquea herencias tiene los días contados si los demás actúan”, advierte Barredo, quien insiste en que conocer los derechos legales es clave para no normalizar situaciones abusivas. El caso pone sobre la mesa una realidad cada vez más visible en España: cuando la herencia no se planifica, el conflicto no solo es jurídico, sino familiar, y puede enquistarse durante años si no se toman decisiones a tiempo.