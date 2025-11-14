La Ciudad de Buenos Aires (CABA) recuperó 500 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus dueños, desde el inicio de la actual gestión, hace dos años.

Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23).

“En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada ”, dijo el jefe de Gobierno en una conferencia de prensa en el edificio conocido como el “Elefante Blanco”, en Belgrano.

Desalojos y propiedades recuperadas: los barrios de CABA con más operativos

Ubicado en Olazábal 3432, el “Elefante Blanco” estuvo tomado durante 60 años y fue desocupado en enero. Se trata de un edificio de 12 pisos y tres cuerpos.

Entre otros inmuebles de tal envergadura figuran también la Casa Blaquier en el Casco Histórico; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, que estuvo 20 años tomada; una parte del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan donde funcionaba irregularmente un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

“ No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política ”, expresó Macri. Lo acompañaron dueños que recuperaron sus casas, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

“En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo. Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada ”, agregó el mandatario porteño.

Alerta desalojos: el operativo número 500

El operativo número 500 se hizo ayer en un hotel de la calle Chile 1228, en Monserrat, ocupado por personas que subalquilaban las habitaciones. Según precisaron, la propiedad no tiene luz, gas ni agua y se encuentra muy deteriorada , con desprendimientos de mampostería, entre otros problemas.

El 19 de agosto se radicó una denuncia por usurpación ante la Fiscalía Nº 21 y el jueves se hizo el operativo a cargo de la Policía de la Ciudad, personal de Espacio Público e Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, San Telmo y Flores, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque.