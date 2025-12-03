En esta noticia
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que más de 5 millones de afiliados seguirán accediendo a medicamentos gratuitos para el tratamiento de diversas patologías.
Sin embargo, la obra social modificó los requisitos en diciembre tras detectar irregularidades en recetas y autorizaciones médicas. Los cambios apuntan al perfil socioeconómico, la validez de las prescripciones y la actualización de certificados médicos.
Requisitos para acceder a los medicamentos gratis
Para mantener la cobertura total, los afiliados deberán cumplir con estas condiciones:
- Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si hay conviviente con CUD).
- No estar afiliado a una prepaga en simultáneo.
- No ser propietario de más de un inmueble.
- No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.
- No poseer vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto hogares con conviviente con CUD, que pueden tener uno).
- No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.
En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción.
Por otro lado, los veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero deben realizar el trámite de solicitud.
Documentación necesaria para acceder a los remedios
Para acceder al programa de medicamentos gratis, se debe presentar la siguiente documentación:
- DNI del afiliado.
- Receta electrónica emitida por médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.
- Si se requieren más de 4 medicamentos por subsidio social, se debe presentar el formulario de medicamentos firmado por el médico de PAMI en su agencia designada.
¿Qué medicamentos tienen descuento?
Medicamentos 100% gratuitos
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Cobertura del 50% a 80%
Cobertura para patologías crónicas y agudas. La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.
Cobertura del 40%
Sobre medicamentos de uso eventual. Son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.