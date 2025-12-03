El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que más de 5 millones de afiliados seguirán accediendo a medicamentos gratuitos para el tratamiento de diversas patologías.

Sin embargo, la obra social modificó los requisitos en diciembre tras detectar irregularidades en recetas y autorizaciones médicas. Los cambios apuntan al perfil socioeconómico, la validez de las prescripciones y la actualización de certificados médicos.

Requisitos para acceder a los medicamentos gratis

Para mantener la cobertura total, los afiliados deberán cumplir con estas condiciones:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si hay conviviente con CUD).

No estar afiliado a una prepaga en simultáneo.

No ser propietario de más de un inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto hogares con conviviente con CUD, que pueden tener uno).

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción.

Por otro lado, los veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos , pero deben realizar el trámite de solicitud.

Documentación necesaria para acceder a los remedios

Para acceder al programa de medicamentos gratis, se debe presentar la siguiente documentación:

DNI del afiliado.

Receta electrónica emitida por médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.

Si se requieren más de 4 medicamentos por subsidio social, se debe presentar el formulario de medicamentos firmado por el médico de PAMI en su agencia designada.

Fuente: Shutterstock PeopleImages

¿Qué medicamentos tienen descuento?

Medicamentos 100% gratuitos

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cobertura del 50% a 80%

Cobertura para patologías crónicas y agudas. La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

Cobertura del 40%

Sobre medicamentos de uso eventual. Son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.