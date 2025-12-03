En esta noticia

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que más de 5 millones de afiliados seguirán accediendo a medicamentos gratuitos para el tratamiento de diversas patologías.

Sin embargo, la obra social modificó los requisitos en diciembre tras detectar irregularidades en recetas y autorizaciones médicas. Los cambios apuntan al perfil socioeconómico, la validez de las prescripciones y la actualización de certificados médicos.

Requisitos para acceder a los medicamentos gratis

Para mantener la cobertura total, los afiliados deberán cumplir con estas condiciones:

  • Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si hay conviviente con CUD).
  • No estar afiliado a una prepaga en simultáneo.
  • No ser propietario de más de un inmueble.
  • No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.
  • No poseer vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto hogares con conviviente con CUD, que pueden tener uno).
  • No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción.

Por otro lado, los veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero deben realizar el trámite de solicitud.

Documentación necesaria para acceder a los remedios

Para acceder al programa de medicamentos gratis, se debe presentar la siguiente documentación:

  • DNI del afiliado.
  • Receta electrónica emitida por médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.
  • Si se requieren más de 4 medicamentos por subsidio social, se debe presentar el formulario de medicamentos firmado por el médico de PAMI en su agencia designada.
Fuente: ShutterstockPeopleImages

¿Qué medicamentos tienen descuento?

Medicamentos 100% gratuitos

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Cobertura del 50% a 80%

Cobertura para patologías crónicas y agudas. La cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

Cobertura del 40%

Sobre medicamentos de uso eventual. Son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.