En esta noticia
A través de PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) los jubilados afiliados pueden acceder a una serie de medicamentos y prestaciones con una cobertura completa, sin la necesidad de tener que pagar por los mismos.
Para el mes de diciembre, el PAMI actualizó el listado de remedios que tienen una cobertura del 100% y que se solicitan a través de la presentación de la receta electrónica y la credencial vigente del organismo.
Todos los medicamentos gratis de PAMI en diciembre
Para el mes de diciembre, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) dispondrá de los siguientes medicamentos para diversos tipos de tratamientos de manera totalmente gratuita.
Asimismo, las personas afiliadas a PAMI que requieran remedios de este tipo podrán gestionarlos y no deberán abonarlos. En tanto, los fármacos con una cobertura del 100% son:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Otros medicamentos de PAMI con coberturas del 40%, 50% y 80&
- Remedios con cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas.
- Remedios con cobertura del 40% para fármacos de uso eventual.
En tanto, es importante resaltar que para poder gestionar los medicamentos se debe hacer mediante una receta electrónica validada por un médico que indique qué tipo de fármaco necesita el afiliado.
Credencial PAMI: cuáles son los certificados habilitados
A través de la Credencial PAMI las personas adheridas al programa pueden gestionar los remedios y prestaciones de asistencia médica que brinda el organismo.
Por tal motivo, es importante tener en cuenta cuáles son aquellas que se encuentran vigentes para hacer los trámites.
- Credencial DIGITAL: se encuentra disponible a través de Mi PAMI. No es necesario descargarla y puede presentarse por el celular. En caso de querer imprimirla, también está habilitada la opción dentro de app o la web.
- Credencial PROVISORIA CON QR: se descarga en el sitio web de PAMI con los datos del afiliado y no tiene fecha de vencimiento.
- Credencial PROVISORIA TICKET: se encuentra habilitada para generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).
- Credencial PLÁSTICA: aunque ya no se emite, es igual de válida que todas las otras y sirve para realizar las gestiones necesarias.