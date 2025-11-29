Remedios gratis de PAMI: cuáles son los medicamentos con cobertura completa en diciembre y cómo acceder Fuente: Shutterstock/Canva

A través de PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) los jubilados afiliados pueden acceder a una serie de medicamentos y prestaciones con una cobertura completa, sin la necesidad de tener que pagar por los mismos.

Para el mes de diciembre, el PAMI actualizó el listado de remedios que tienen una cobertura del 100% y que se solicitan a través de la presentación de la receta electrónica y la credencial vigente del organismo.

Todos los medicamentos gratis de PAMI en diciembre

Para el mes de diciembre, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) dispondrá de los siguientes medicamentos para diversos tipos de tratamientos de manera totalmente gratuita.

Asimismo, las personas afiliadas a PAMI que requieran remedios de este tipo podrán gestionarlos y no deberán abonarlos. En tanto, los fármacos con una cobertura del 100% son:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Otros medicamentos de PAMI con coberturas del 40%, 50% y 80&

Remedios con cobertura del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas.

Remedios con cobertura del 40% para fármacos de uso eventual.

En tanto, es importante resaltar que para poder gestionar los medicamentos se debe hacer mediante una receta electrónica validada por un médico que indique qué tipo de fármaco necesita el afiliado.

Credencial PAMI: cuáles son los certificados habilitados

A través de la Credencial PAMI las personas adheridas al programa pueden gestionar los remedios y prestaciones de asistencia médica que brinda el organismo.

Por tal motivo, es importante tener en cuenta cuáles son aquellas que se encuentran vigentes para hacer los trámites.