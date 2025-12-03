PAMI garantiza la cobertura del 100% en medicamentos esenciales en diciembre de 2025 a través del Subsidio Social.

Para acceder al beneficio, los afiliados deben realizar un trámite obligatorio, ya sea de manera online o presencial.

La actualización del sistema busca garantizar que los remedios gratuitos lleguen únicamente a quienes cumplen con los criterios socioeconómicos establecidos.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

La cobertura total está dirigida a afiliados con ingresos bajos y sin capacidad económica suficiente para afrontar tratamientos completos.

Se consideran, entre otros factores, los ingresos del hogar, la tenencia de bienes registrables y la compatibilidad con otros sistemas de salud.

El organismo establece un límite de 1,5 haberes mínimos previsionales, que puede ampliarse a 3 haberes en hogares donde reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). También se evalúa la ausencia de propiedades adicionales, vehículos de alta gama o activos societarios que reflejen solvencia.

Para quienes no cumplen todas las condiciones, existe un mecanismo excepcional que permite solicitar la cobertura cuando el costo de los medicamentos supera el 15% de los ingresos mensuales del afiliado.

¿Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en diciembre 2025?

El beneficio incluye más de 3.600 principios activos, entre tratamientos para enfermedades crónicas, medicación de alta complejidad y fármacos de uso frecuente.

Los afiliados pueden obtener hasta cuatro medicamentos sin cargo, aunque es posible solicitar una extensión mediante autorización especial.

Cuando no se alcanza el requisito para el subsidio total, PAMI mantiene un esquema de descuentos de entre 40% y 80%, que permite reducir considerablemente el costo de los tratamientos habituales.

¿Qué trámite deben hacer los afiliados para activar los medicamentos gratis?

En diciembre, el trámite es obligatorio y se puede completar tanto desde Mi PAMI (web o aplicación) como en forma presencial. La gestión requiere contar con receta electrónica, que desde 2025 es condición indispensable para acceder al beneficio y tiene una vigencia de 30 días.

En la modalidad digital, el afiliado debe ingresar al apartado de trámites, cargar sus datos personales, adjuntar la receta y validar que cumple con los requisitos socioeconómicos. Quienes elijan la vía presencial deben presentarse con DNI, credencial PAMI, receta y, si corresponde, una declaración jurada. También puede realizarlo un familiar autorizado mediante la documentación adecuada.

¿Qué alternativas existen para quienes no cumplen los requisitos del subsidio total?

PAMI mantiene otros mecanismos de apoyo, entre ellos descuentos del 40% al 80%, reintegros bajo criterios determinados y el régimen de excepción para casos donde el costo del tratamiento supera un porcentaje relevante del ingreso mensual.

Estas opciones buscan asegurar que ningún afiliado quede sin posibilidad de tratamiento, incluso cuando no alcanza los criterios para acceder al beneficio completo.