FMI: los economistas de Juntos por el Cambio criticaron el plan de Martín Guzmán

En la antesala de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para definir la estrategia en medio de la interna opositora frente al acuerdo con el FMI y el apoyo a la negociación, los economistas y ex funcionarios del Hacienda y BCRA de Cambiemos dejaron fuertes críticas al estado de situación que presentó Martín Guzmán ante gobernadores.

"El único mensaje que dejó la reunión de Guzmán con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI", fue la dura advertencia del diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina. "No porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento", dijo en contraposición con la presentación que encabezó Alberto Fernández.



Para el economista, el déficit primario inercial, si el gobierno no hace nada, para 2022 es de 5% del PIB. Sus números difieren con el 3,3% que plantea Guzmán para el año que viene. Según Laspina, la inercia es resultado de "la bomba fiscal que armaron en estos dos años". Y agregó que se pasó "del equilibrio fiscal en 2019 a -5% hoy".

La evaluación del FMI sobre el acuerdo de Stand By señaló, sin embargo, que el ajuste fiscal en sí no generó buenos resultados para la economía y la sociedad. Sin mencionar ese punto, Laspina vaticinó que "llegar al 3% (sin aceleración inflacionaria) es un esfuerzo enorme".

El impacto de la deuda



El acuerdo de Stand By con el FMI implicó un endeudamiento por u$s 45.000 millones de los que este año habría que repagar unos u$s 19.000 millones. Laspina, sin embargo, consideró que el endeudamiento actual es mayor que las gestiones anteriores .

Por eso es el gobierno con el mayor ritmo de endeudamiento desde la recuperación de la democracia, muy por encima de @CFKArgentina y @mauriciomacri pic.twitter.com/CzqeQy5QBO — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 6, 2022

"Ante esta tragedia fiscal el gobierno sólo propone una corrección "por la vía del crecimiento", remarcó del diputado por Santa Fe. Guzmán presentó un esquema de baja del déficit que lo lleva a cero para 2027, por arriba de lo que reclama el Fondo Monetario y reconoció que no hay acuerdo en la velocidad del ajuste. "Eso es exactamente lo que no tienen! Un plan de crecimiento. Porque el modelo kirchnerista castiga el empleo, la inversión y las exportaciones de manera sistemática", chicaneó Laspina.

el horizonte cambiario y de reservas

Por su parte, Hernán Lacunza, el ex ministro de Hacienda sobre el final de la gestión de Mauricio Macri, citó la frase de Guzmán: "el desacuerdo es fiscal" y consideró que, por lo tanto, es monetario y cambiario .

"Hace dos años u$s 12.000 millones de reservas netas y en 2021 llovieron u$s 13.000 millones inesperados (soja y DEG, derechos especiales de giro). Con cepo extremo pierden u$s 1.000 millones por mes y quedan u$s 2.000 millones (de reservas en el Banco Central). Cómo revertiría con más de lo mismo?" , planteó el ex ministro que acompañó a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.



el financiamiento monetario

Pablo Quirno, ex jefe de Gabinete en Hacienda y ex director del BCRA después, ladero de Luis "Toto" Caputo, siguió el minuto a minuto de la presentación de Guzmán con comentarios en Twitter.

"En el fondo (no pun intended), Guzmán dice que no le aprobaron el sendero fiscal cuando más probablemente lo que no le aprobaron, en realidad, es la asistencia del BCRA al Tesoro que estrangula el financiamiento del déficit y como resultado su nivel", resumió sobre la presentación no sin antes aventurar: "estamos a nada de que los gobernadores aplaudan de vuelta un default".

