En un video de 86 segundos, el presidente Javier Milei compartió un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas donde también enfatizó su hoja de ruta para el segundo tramo de la gestión. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, aseguró.

En el posteo, el mandatario realizó un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, destacó.

Milei siguió enumerando logros económicos de su gestión y afirmó: “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”.

Asimismo, mencionó resultados en materia de relaciones internacionales: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

En otro tramo, resaltó la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, planteó.

Además, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

Sobre el cierre del mensaje, el gobernante expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario.