El año 2025 está por cerrar y la pregunta que recorre toda la Argentina es la misma: ¿cuándo arranca el tan ansiado cambio que votó electorado de La Libertad Avanza?

Después de un año 2025 que la mayoría caracteriza como de “acomodamiento”, las expectativas ciudadanas para 2026 revelan una sociedad ansiosa, aunque todavía dispuesta a esperar resultados. Pero la paciencia tiene límites.

Según la última encuesta de DC Consultores, realizada entre el 13 y 15 de diciembre sobre 1850 casos a nivel nacional, el 60,38% de los argentinos espera que 2026 sea un año de “despegue y éxito” para el país. Un dato que, a primera vista, suena optimista. Sin embargo, un análisis más profundo revela matices que el gobierno de Javier Milei no puede ignorar.

La paciencia vigilante del electorado de Milei

El apoyo al rumbo no es incondicional. Un 13,21% de los encuestados sostiene que será “regular, falta ver resultados”, mientras que un 19,81% directamente anticipa un “mal año” porque el modelo “no arranca” . Sumados, representan un tercio de la población que mantiene reservas serias o francamente no cree en el proyecto oficial.

Lo interesante es cómo la ciudadanía evalúa el año que termina: solo el 17,14% considera que 2025 fue un “buen año” donde las cosas van mejorando de a poco. La mayoría absoluta, un 42,86%, lo describe como un “año de acomodamiento, pero con expectativas para 2026”. Es decir, aceptaron el sacrificio presente solo si funciona como inversión para el futuro inmediato.

Del shock al acomodamiento, del acomodamiento a los resultados

La consultora identifica una progresión clara: 2024 fue el año del shock, 2025 el del acomodamiento, y 2026 se perfila como el año de la verdad. La sociedad argentina parece haber firmado un contrato por resultados, no un cheque en blanco. La luna de miel ideológica terminó y comienza la etapa donde lo que cuenta son las mejoras tangibles en el bolsillo.

Esta expectativa pragmática se refleja también en otros datos de la encuesta. Cuando se preguntó qué le regalarían a Milei si fueran Papá Noel, las respuestas positivas más frecuentes fueron “paciencia”, “tiempo” y “motosierra” (en referencia a su símbolo de ajuste). El mensaje es claro: la gente entiende que la tarea no está terminada y todavía le ofrece el recurso más valioso, la espera. Pero esa espera no es eterna.

Gage Skidmore

Un dato revelador de este cambio de mentalidad es la posición sobre la AFA. Históricamente intocable por la pasión futbolera, ahora un contundente 84% exige cambios drásticos: 48% pide directamente que el Gobierno intervenga y 36% reclama elecciones anticipadas. Solo un 16% apoya la continuidad de Claudio “Chiqui” Tapia al mando.

Este rechazo a la gestión de la AFA no es meramente deportivo, sino político. La ciudadanía ha dejado de distinguir entre un sindicalista que bloquea una fábrica y un dirigente que se atrinchera en una asociación. Ambos son percibidos como parte del viejo sistema que el nuevo sentido común pragmático quiere eliminar.

Minería y desarrollo: la apuesta productiva

Otro indicador de este giro cultural aparece en la postura sobre la explotación minera: el 68,27% está de acuerdo porque “trae desarrollo”, frente a un 31,73% que la rechaza por contaminar. La sociedad reclama desarrollo e inversión privada como motores de la nueva Argentina, priorizando la productividad sobre las restricciones ideológicas.

Los datos de DC Consultores confirman que Argentina atraviesa un cambio de sistema operativo, no una crisis coyuntural. La sociedad ha soltado la mano de las estructuras corporativas tradicionales y mira hacia el futuro con pragmatismo frío. Ya no pide “derechos”, pide funcionamiento.

Pero hay una advertencia final para el gobierno: el Estado-Estorbo ya fue diagnosticado y rechazado, pero el Estado-Eficiente todavía está a prueba. Milei conserva el mandato de la motosierra, pero el reloj de arena fue dado vuelta. La paciencia social ya no se alimenta de épica contra la casta, sino de resultados concretos.