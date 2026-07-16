El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó un nuevo servicio de asistencia legal para los vecinos porteños. La iniciativa busca facilitar el acceso a la justicia de manera directa y sin costos económicos. El programa brinda un acompañamiento integral durante todos los procesos de la demanda judicial.

La asistencia gratuita aplica de forma específica para conflictos vinculados al derecho de familia y situaciones de violencia . El equipo de profesionales también interviene en la representación legal de causas que requieren una defensa judicial. Las personas interesadas pueden resolver sus dudas legales y recibir el patrocinio correspondiente para sus casos.

¿Cómo es el programa para tener defensa judicial gratuita?

El Servicio Jurídico Gratuito a la Comunidad es coordinado por la Procuración General de la Ciudad . El beneficio no se limita únicamente a dar una orientación o asesoramiento inicial sobre el conflicto. Los abogados del Estado realizan un seguimiento completo de cada expediente durante todas las instancias del proceso.

El programa se caracteriza por ofrecer un abordaje interdisciplinario a cada uno de los beneficiarios. En el espacio intervienen profesionales de distintas áreas para brindar una contención y asistencia integral, que especialistas incorporan una perspectiva de infancia de manera obligatoria cuando la situación particular lo requiera.

El acompañamiento estatal comprende tanto las instancias previas al juicio como las etapas judiciales del desarrollo. Esto permite que los vecinos cuenten con representación permanente en los tribunales sin pagar honorarios. La medida busca equilibrar las condiciones de los ciudadanos ante los diferentes tribunales del territorio.

El programa aplica para casos familiares.

Los requisitos para acceder al programa

Los ciudadanos interesados en obtener este patrocinio gratuito deben cumplir con una serie de condiciones básicas. El requisito principal es acreditar el domicilio de residencia efectiva dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Los postulantes también deben demostrar que no cuentan con los recursos económicos para pagar un abogado particular.

El trámite de solicitud se realiza de forma presencial en las oficinas habilitadas de CABA. La sede central del servicio está ubicada en la calle Uruguay 432 del centro porteño. Los profesionales atienden de lunes a viernes en el horario administrativo de 10:00 a 14:00 horas.

Un beneficio que ya probó su éxito

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados oficiales de la iniciativa. Durante el período de 2025, el servicio atendió un total de 4400 consultas de vecinos porteños. El equipo de abogados asumió el patrocinio formal de más de 1000 causas judiciales activas.

Así, muchas familias en situación de vulnerabilidad lograron resolver litigios complejos con el asesoramiento y la representación legal de los profesionales. El Gobierno de la Ciudad mantendrá el funcionamiento del programa que busca asegurar la igualdad ante la ley.