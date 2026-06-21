Caso Begoña Gómez | El Gobierno carga contra el juez Peinado por su decisión de enviarla a juicio: el PP pide respeto a los jueces.

El Gobierno de España y el PSOE han expresado este domingo su malestar por las actuaciones del juez de instrucción Juan Carlos Peinado en el caso de Begoña Gómez. Las críticas se producen después de que el magistrado decidiera llevar a juicio a la esposa del presidente Pedro Sánchez mediante un auto que ha generado una intensa controversia política e institucional.

La decisión judicial también ha motivado reuniones de urgencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estudia la posibilidad de abrir un expediente al magistrado. Mientras tanto, desde el Partido Popular han defendido el respeto a la independencia judicial y han rechazado cualquier tipo de interferencia en las decisiones de los jueces, informó EFE.

El Gobierno y el PSOE cuestionan la actuación de Peinado

La ministra de Ciencia y líder socialista valenciana, Diana Morant, insistió este domingo desde Alicante en la inocencia de Begoña Gómez y criticó el contenido del auto emitido por el juez.

Según Morant, el magistrado ha dictado una resolución que ataca el prestigio de la Policía y evidencia una intención política en su actuación contra Gómez. En ese contexto, aseguró que el juez, además, “le hace daño a la justicia”.

En la misma línea se pronunció la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien calificó en la red social X como “demoledor” el daño causado a la justicia por la actuación de Peinado. Además, añadió: “ Tan grave es la desproporción de Peinado, como que la derecha la utilice políticamente para tratar de acabar con el Gobierno ”.

El Gobierno lamenta que Peinado dañe a la justicia y el PP subraya su respeto a los jueces. (Fuente: shutterstock).

El PP defiende la independencia judicial y rechaza presiones

Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, defendió la labor de los jueces y subrayó la posición de su formación respecto al caso. La dirigente popular afirmó desde Logroño que el PP mantiene un “absoluto respaldo y respeto” hacia el Poder Judicial y sus decisiones.

Asimismo, ante la posibilidad de que el CGPJ pueda decidir expedientar a Peinado, Gamarra remarcó que su partido no interferirá en el proceso ni ejercerá “ningún tipo de presión”.

Como respuesta a las críticas procedentes del Gobierno, la dirigente popular sostuvo que “La separación de poderes se ve todos los días atacada desde el Gobierno”.

El Gobierno lamenta que Peinado dañe a la justicia y el PP subraya su respeto a los jueces. EFE

La polémica por el auto y las críticas desde distintos sectores

Uno de los aspectos más controvertidos del auto de Peinado ha sido la justificación para retirar el pasaporte a Begoña Gómez. El magistrado argumentó que agentes policiales podrían ayudarla a una eventual fuga, una afirmación que ha generado críticas desde diferentes ámbitos. La decisión ha sido cuestionada por sindicatos policiales, por la asociación Jueces para la Democracia y también por representantes políticos.

Entre ellos, el diputado de IU y Sumar Enrique Santiago señaló que se trata de “barbaridades” que podrían tener consecuencias para el magistrado, aunque consideró que también debería responder por toda su “investigación prospectiva y con intencionalidad política”.

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, destacó la “extrema gravedad” de ese argumento utilizado por Peinado, al considerar que supone un ataque a la profesionalidad de los cuerpos policiales.