La amenaza a Lionel Messi: Rosario siempre estuvo cerca

Tan sólo una semana atrás, en la gala de los premios "The Best" que otorga la FIFA, Leo Messi se llevó el trofeo al mejor futbolista de la temporada. Fue una noche inolvidable para el seleccionado argentino: Lionel Scaloni (mejor DT), Emiliano "Dibu" Martínez (mejor arquero) y el legendario "Tula" (Carlos Pascual) con su bombo (mejor hinchada) fueron también premiados.

En poco más de 48 horas, el clima festivo de la noche parisina terminó de esfumarse hasta convertirse en pesadilla. Una vez más, la cruda realidad hizo girar el eje de las noticias.

En la madrugada del jueves (2:53 AM), una balacera de 14 disparos sacudió el frente del supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo (esposa de Messi) dejando una amenaza que recorrió el mundo: "Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", escribieron con letras de imprenta en un papel con fondo amarillo, aludiendo al futbolista y al intendente de la ciudad de Rosario.

Federico Rébola, fiscal de la Unidad de Extorsiones y Balaceras que investiga el caso, dio su primera impresión sobre el hecho: "Buscaron el impacto público, no hay nada que indique que querían intimidar. Claramente el primer objetivo de los que hicieron esto fue que se entere todo el mundo".

Y agregó: "Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión. No tenemos nada concreto. Estamos relevando las cámaras. Es todo muy preliminar. Los dueños del local no habían recibido amenazas previas".

Los primeros indicios

Según las investigaciones dos personas -no identificadas hasta el momento- que viajaban en una moto (marca japonesa de alta cilindrada) se detuvieron frente al local del supermercado, uno de ellos bajó y disparó.

Una imagen captada por una cámara de vigilancia muestra el momento en que uno de los agresores, encapuchado, se para al lado de la moto y dispara contra la fachada del comercio mientras que el otro secuaz frenaba la motocicleta. Se recogieron 12 vainas servidas.

Según el testimonio de un vecino, los atacantes primero dejaron el mensaje en papel y luego se produjeron los disparos con una pistola.

María Eugenia Iribarren, fiscal general de Rosario , dispuso el relevamiento de la escena del atentado y una batería de pericias criminalísticas.

Dicha funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en 2020 creó una unidad con cuatro fiscales dedicados a las balaceras.

Durante el 2022 se sucedieron una serie de ataques a balazos: al edificio de los tribunales federales, comisarías, cárceles y otras dependencias penitenciarias, a un reconocido multimedio de prensa-radio y TV (Televisión Federal), a sedes de organismos públicos municipales.

En los últimos meses han aumentado las amenazas y extorsiones a comercios, empresas, bares, restaurantes y pequeños negocios, exigiéndoles sumas de dinero o mensualidades a cambio de "protección" contra robos y balaceras. La consigna publicada en las redes sociales de los grupos narcos es "plata o plomo".

A principios de febrero, un individuo en bicicleta disparó cuatro veces contra la comisaría 32°(zona oeste), abandonando el lugar pedaleando sin que nadie lo detuviera.

Algo similar ocurrió cuando un hombre caminando baleó el edificio de los tribunales federales situado sobre el pintoresco Boulevard Oroño, a unas pocas cuadras del centro de la ciudad.

La palabra del intendente

Pablo Javkin (51), intendente rosarino , a horas de ocurrido el hecho, en diálogo con el diario Clarín sostuvo: "A Rosario no la cuidan. No podemos perseguir ni una moto. La reflexión es la de siempre: la incertidumbre que se da cuando se producen estos hechos tiene que ver con la impunidad con la que se comenten, sin detenciones ni persecución inmediata y sin ningún enfrentamiento posterior. No hay que descartar ninguna hipótesis".

Y además precisó: "La situación que se da en Rosario se está repitiendo en otros lugares del país. Y el origen es siempre el mismo. La Argentina lamentablemente está con reacciones muy pobres a la hora de enfrentar el narcotráfico y la violencia del narcotráfico en el territorio".

El caso "Jimi" Altamirano

Lorenzo "Jimi" Altamirano (28), músico y artista callejero fue baleado en la puerta del estadio de Newell's Old Boys (Parque de la Independencia) el 1º de febrero.

Los fiscales aseguran que la víctima era ajena a los conflictos detectables en la trastienda del crimen. Las cámaras de seguridad lo captaron 15 minutos antes del asesinato.

A metros de la puerta 6 del estadio "Coloso Marcelo Bielsa", desde un automóvil lo bajaron por la fuerza y le dispararon tres tiros: uno en el pecho, uno en la cabeza y otro en una mano.

Entre sus prendas fue hallado un mensaje escrito dirigido a personas vinculadas con la banda de Los Monos y la barra brava de Newell's.

Según los investigadores, la principal hipótesis se orienta a que "Jimi" fue secuestrado al voleo y asesinado sólo para utilizarlo como mensajero.

La víctima también era técnico electricista y malabarista.

Antes de ser secuestrado y asesinado había ido a ensayar con una de las bandas en las que tocaba el bajo.

Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra , se trata de "una persona elegida al azar para mandar un mensaje. La verdad es que no encontramos ninguna razón, la línea más fuerte es que lo levantaron en una esquina y a los minutos lo ultimaron frente a la cancha".

Y mientras se sospecha de la conexión con otros hechos delictivos, el fiscal Edery considera que: "Es un caso que otra vez ha movido el límite. Estas situaciones de violencia avanzan, vemos que el limite se corre y es preocupante. Exige que todas las instancias del Estado, tanto ejecutivo, legislativo como judicial tomen conciencia de lo que está pasando".

Las opiniones de los entrenadores de Central y Newell's

Hacia fines de enero pasado, a poco de iniciar su quinta etapa en Rosario Central, Miguel Ángel Russo expresó en rueda de prensa: "Las complicaciones del libro de pases fueron muchas. Nos encontramos con esposas (de jugadores) que no quieren venir a vivir a Rosario. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo, pero chocamos contra eso también".

Esta realidad es la que ciertamente demora la decisión de Ángel Di María, de gran presente en la Juventus de Turín, de volver algún día al club que lo vio formarse como futbolista.

El reciente campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió a "ciertas condiciones" que deberían darse antes de su regreso a Rosario Central, cuyas garantías por el momento no estarían dadas.

En tanto, Gabriel Heinze, actual DT de Newell´s , declaró ante los periodistas: "Me acabo de enterar (del ataque al supermercado del suegro de Messi). Empecé muy temprano y me lo comunicaron. Esto lo aleja a Leo y a cualquier otro chico que le gustaría volver".

Y añadió: "Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo, pero también por lo que le pueda pasar a otras personas. Te hace pensar si vale la pena, si te dan lugar para hacer las cosas que uno siente, en una ciudad tan linda..."

A igual que Di María, Leo Messi, más allá de sus deseos por jugar algún partido amistoso en el Coloso Marcelo Bielsa, tampoco se ha definido sobre su vuelta a la ciudad que lo vio nacer, posibilidad que hoy parece estar más lejana.

En la última balacera asesinan a un niño de 11 años

Un niño de 11 años fue asesinado en la madrugada de este domingo por un disparo en la espalda y otros tres fueron heridos en medio de una balacera cuando estaban frente a un kiosco, en un barrio popular de las afueras de la ciudad (Empalme Graneros, al noroeste).

Otros dos niños de 13 años y una niña de 2 años, fueron alcanzados por las balas y llevados a un hospital.

Las víctimas son primos entre sí y habían ido al kiosco del barrio situado frente a una canchita de fútbol del Club 9 de Julio, donde este domingo debía jugar el niño asesinado.

Después del crimen, efectivos policiales efectuaron un rastrillaje en un asentamiento de las inmediaciones, donde vieron a un grupo de personas que se dieron a la fuga a pie, sin haberse logrado detenerlas.

En el lugar se incautaron armas de puño con numeración limada, ametralladoras, silenciadores y una motocicleta. Este es el número 61 tras dos meses del año 2023.

Las estadísticas de una ciudad bajo fuego

El negocio del narcotráfico moviliza cerca de U$S 9 millones de dólares al mes en la provincia de Santa Fe, generando ganancias por unos U$S5 millones cada treinta días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

Según los registros del Ministerio de Seguridad de la provincia, la ciudad de Rosario tiene una tasa de 22 asesinatos cada 100 mil habitantes, cifra que quintuplica al promedio nacional, que oscila en los 4 casos por esa misma cantidad de población.

Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe , la tasa de homicidios en varones de Rosario es la más alta de la provincia, (más de 30 víctimas por cada 100 mil), también posee el máximo nivel de violencia letal sobre mujeres: 9,51 casos cada 100 mil.

Durante enero último se sumaron 26 homicidios, casi 9 de cada 10 víctimas perdieron la vida por disparos de armas de fuego (mayor tenencia que en años anteriores); 3 de cada 10 tenían entre 15 y 29 años. El 73% de los asesinatos de ese mes ocurrió en la vía pública, y 7,7% en algún local de acceso público. En año 2022 se cometieron 288 crímenes, el 75,5% fue en la vía pública.

En la última década esa tasa estuvo por encima del 70%, salvo en 2017 (60,7%) y 2018 (67,1%); 8 de cada 10 asesinatos fueron en horario nocturno.

Esta trama ha recorrido el planeta y se ha hecho visible gracias al apellido Messi, aun cuando el futbolista no se ha expresado públicamente.

Quizás lo sucedido sirva como campaña de divulgación destinada a llamar la atención en vísperas de las elecciones nacionales, poniéndose el foco en un problema de gravedad institucional que se presenta como insoluble en los últimos de 20 años. O quizás sea un simbolismo puesto para marcar a fuego la desidia, inacción y complicidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, quienes junto a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad son meros espectadores y comentaristas mientras la población se desangra.

A menos de 48 horas de conocerse la amenaza a Messi, continuaron los asesinatos aunque se impulsaron ciertas medidas que estaban postergadas:

El Ministerio de Seguridad de la Nación se comprometió a movilizar más efectivos de fuerzas federales a Rosario.

Se realizaron allanamientos en las cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson donde se encuentran alojados los máximos líderes de la narco banda "Los Monos", a quienes se los acusa de seguir operando impunemente desde sus celdas.

Se reemplazó al coordinador de las fuerzas federales en la región.

El presidente de la Nación (Alberto Fernández) confesó que "algo más habría que hacer" en ayuda de rosarinos y santafesinos en la lucha contra el narcotráfico.

El Consejo de la Magistratura la Nación dispuso la demorada instalación de 8 videocámaras de alta complejidad en los Tribunales Federales de Rosario más la puesta en marcha de una licitación para incorporar otras 139 de última generación.

Finalmente, las autoridades penitenciarias habrían de cumplir con la prohibición del uso de celulares, instalando inhibidores de telefonía móvil en las cárceles tal como lo prescribe la Ley N°24.660 (sobre ejecución de la pena privativa de la libertad): "Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. La violación a la prohibición prevista en este artículo será considerada falta grave..".

Se continuará con el proceso pendiente para designar más jueces y fiscales federales para cubrir las vacantes contra el crimen organizado con asiento en Rosario.

La trascendencia de la imagen de Leo Messi a nivel mundial ha contribuido sin proponérselo, a poner en superficie los trapos sucios del entramado cómplice del narcotráfico que también alcanza a otras ciudades. Ninguna duda cabe que las medidas anunciadas no obedecen a una férrea voluntad política de los gobernantes de turno sino que responden a la amplificación mediática de cientos de muertes en territorio usurpado por bandas criminales. En medio tanta sangre, miedos y llantos de inocentes, una mayoría de ciudadanos no se rinde ante la salvaje adversidad y sigue clamando por justicia. Rosario está más cerca que nunca.