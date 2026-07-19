Mundial 2026 | España vence a Argentina en la prórroga y se convierte en campeona del mundo por segunda vez.

La selección española escribió una de las páginas más importantes de su historia al proclamarse campeona del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Argentina en la prórroga. Un gol de Ferran Torres en el minuto 106 decidió una final histórica en el MetLife Stadium y permitió a España bordar la segunda estrella en su camiseta, 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente culminó un ciclo de éxitos que comenzó años atrás en las categorías inferiores y que alcanzó su punto más alto con la conquista del Mundial. Después de un torneo en el que mostró una gran solidez defensiva y superó rivales de máxima exigencia, la selección española volvió a coronarse campeona del mundo.

El camino de España hacia la segunda estrella del Mundial

La aventura mundialista comenzó el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y continuó con la concentración en Chattanooga (Tennessee), donde la expedición inició una preparación de 42 días con un único objetivo: conquistar el Mundial.

España asumió desde el primer momento el cartel de favorita por su condición de vigente campeona de Europa. El debut dejó un empate sin goles frente a Cabo Verde, pero el equipo reaccionó con una goleada por 4-0 ante Arabia Saudí y una victoria por 1-0 frente a Uruguay que aseguró el primer puesto del Grupo H.

En la fase eliminatoria llegaron los triunfos ante Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y una convincente victoria por 2-0 frente a Francia en semifinales, considerada la actuación más completa de esta generación antes de alcanzar la gran final.

Jugadores de España celebran este domingo, al ganar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Fuente: EFE Angel Colmenares

Ferran Torres decide una final histórica ante Argentina

España volvió a imponer su estilo basado en el control del balón y la fortaleza defensiva, aunque encontró una gran resistencia por parte de Argentina. El encuentro fue muy igualado y terminó llegando a la prórroga después de que ambos equipos fueran incapaces de romper el empate durante los 90 minutos.

La tensión aumentó con el paso de los minutos y Argentina acabó jugando con diez futbolistas tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo añadido de la segunda parte.

Cuando todo apuntaba a los penaltis apareció Ferran Torres. El delantero aprovechó su oportunidad en el minuto 106 para marcar el único tanto del encuentro y convertirse en el héroe de España, repitiendo un desenlace que recordó al gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010.

España vence a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106. Instagram @ferrantorres

Luis de la Fuente culmina una generación histórica

El título supone el broche perfecto para una generación que fue acumulando éxitos desde las categorías inferiores bajo la dirección de Luis de la Fuente. Desde la sub-19 en 2015, pasando por la sub-21 y la selección olímpica, el técnico fue consolidando un grupo que posteriormente conquistó la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y ahora el Mundial 2026.

Con este triunfo, España logra su segunda Copa del Mundo y cierra un recorrido que comenzó años atrás con un proyecto basado en la continuidad, el dominio del balón y una defensa que volvió a ser una de las grandes claves del campeonato.

España vence a Argentina en la prórroga y se convierte en campeona del mundo por segunda vez. Javier Etxezarreta

Las notas de la final: Ferran sobresale y Unai Simón vuelve a brillar

Ferran Torres fue el gran protagonista de la final con una actuación calificada con un 10 gracias al gol que dio a España el segundo Mundial de su historia. El delantero ya había dispuesto de ocasiones antes de encontrar el tanto decisivo en el minuto 106.

Unai Simón mantuvo su gran nivel durante todo el torneo y volvió a dejar su portería prácticamente inexpugnable, destacando por su seguridad bajo palos y su rapidez para anticiparse a los balones largos. Rodri volvió a ser el eje del equipo en el centro del campo, mientras que Cucurella aportó calma en los momentos de mayor tensión y la defensa volvió a mostrarse firme ante una Argentina con escasas opciones de generar peligro.

Entre los suplentes también destacaron Nico Williams, cuyo gol en el minuto 96 fue anulado por fuera de juego, y Mikel Merino, que estuvo cerca de marcar en la prórroga. Pedri dio continuidad al juego en ataque, mientras que Eric García y Zubimendi debutaron en el Mundial durante la final.