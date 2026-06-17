Arrancó la máxima cita del fútbol y algunos encuentros sorprendieron a los aficionados de muchos países. España llegaba como una de las favoritas al título y no pudo romper el arco de Cabo Verde, que disputa su primer Mundial. El marcador terminó sin goles.

Por otro lado, Brasil, que recibía ventaja en las predicciones, empató con Marruecos 1-1. Un marcador que se repitió entre Bélgica y Egipto, donde la balanza se inclinaba a priori por los europeos, pero no pudieron doblegar a los africanos.

Con estos resultados, que no pudieron ser anticipados en su mayoría por herramientas de inteligencia artificial surge una de las principales interrogantes: ¿pueden realmente predecir quién ganará el Mundial 2026?

¿Quién ganará el Mundial 2026, según la inteligencia artificial?

Al preguntarle a Gemini, ChatGPT y Claude, tres de los modelos avanzados de inteligencia artificial más utilizados actualmente, quién resultaría campeón del Mundial 2026, tomando en cuenta datos estadísticos y el desempeño hasta el momentos de los equipos, todos coincidieron en mencionar a España.

Como vicecampeón, coincidieron en colocar a Francia, pero en el tercer lugar hubo cierta discrepancia. Mientras Gemini y Claude ubicaron a Inglaterra, ChatGPT se inclinó por Argentina.

Hat trick de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

¿Podemos entonces suponer que la IA puede predecir lo que va a ocurrir? Betania Allo, abogada especialista en IA y Ciberseguridad, es categórica sobre esto: “No, y conviene decirlo claro. Un modelo no predice el futuro, calcula probabilidades a partir del pasado”.

Y amplía: “El supercomputador de Opta (empresa británica de análisis deportivo) simuló el torneo 25.000 veces y le da a España un 16%, o sea que en el 84% de sus propias simulaciones España no sale campeón. La mejor prueba de su límite somos nosotros: esa misma clase de modelo le daba a Argentina apenas un 5% antes de Qatar 2022, y salimos campeones; y en 2014 daba favorito a Brasil, que terminó perdiendo 7 a 1 con Alemania. La IA es buenísima para estimar y pésima para garantizar".

Mundial 2026: por qué la inteligencia artificial no siempre acierta en los resultados

Mientras avanza el Mundial, se intensifican las apuestas deportivas sobre los distintos encuentros deportivos, en las que cobra relevancia poder anticiparse a los resultados.

Por otro lado, el ambiente futbolero también copa empresas y grupos de amigos que se divierten jugando a acertarle al marcador. Pero, siendo este el primer mundial que se juega con la inteligencia artificial copando múltiples aspectos de nuestras vidas, ¿cómo influye en su desarrollo?

La especialista aclara que “un pronóstico de IA es una foto de probabilidades, no un veredicto”. Y que, por lo tanto, captura la fuerza de cada equipo según los datos.

“Está bien jugar con los pronósticos pero aprendamos a leerlos como lo que son y no como un oráculo”. Betania Allo, abogada especialista en IA y Ciberseguridad

Más allá del fútbol: qué lección nos deja el uso de la IA

En un momento en el que la IA va ganando cada vez más protagonismo y se convierte en una importante herramienta de consulta, es importante comprender sus limitaciones.

“Si la IA no acierta el campeón de un torneo, donde hay datos de sobra y reglas clarísimas, hay que preguntarse qué le estamos dejando decidir en cosas que sí cambian una vida: quién accede a un crédito, qué diagnóstico recibe un paciente, quién pasa el filtro de un trabajo”, se cuestiona Allo.

“Cada vez más decisiones corren sobre modelos que la mayoría no entiende y que casi nadie audita. El fútbol es la versión inofensiva de un problema que ya está en el banco, en el hospital y en el Estado”, cierra a modo de reflexión.