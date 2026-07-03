Mañana, a las 18:00 (hora Argentina), Paraguay se medirá ante Francia en el estadio Filadelfia, en un encuentro de vital importancia para ambos equipos en la llave 1 del Mundial 2026.

La Albirroja, después de lograr un sorprendente triunfo ante Alemania, aspira a seguir haciendo historia en el torneo. En un partido emocionante, Paraguay salió victorioso de una tanda de penales 4-3 tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y el tiempo extra. El arquero Orlando Gill fue la gran estrella de la jornada, asegurando la clasificación con grandes atajadas.

Después de 16 años, Paraguay vuelve a participar en fases eliminatorias de un Mundial. Con su novena aparición, intentarán igualar su mejor registro histórico, que se dio en Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final. Un triunfo les permitiría volver a esa instancia y continuar alimentando la esperanza de lograr una actuación inolvidable.

Francia, por su parte, llega con una sólida trayectoria. El equipo bajo la dirección de Didier Deschamps se ha consolidado como uno de los favoritos, habiendo superado a Suecia por un contundente 3-0 en su última presentación. Kylian Mbappé, que se agenció dos goles en ese encuentro, se encuentra a solo un tanto de romper récords como máximo goleador de la historia del torneo mundial.

Con un historial impresionante en el fútbol mundial, Francia ha alcanzado la final en cuatro de las últimas siete ediciones del torneo, logrando el título en 1998 y 2018. Ahora, buscarán mantener su fortaleza y evitar subestimar a un Paraguay que ha demostrado ser un rival peligroso.

Resultados previos de Paraguay en este Mundial

Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Turquía 0 vs Paraguay 1 (20 de junio)

Fase de Grupos: Paraguay 0 vs Australia 0 (25 de junio)

Dieciseisavos de Final: Alemania 1 vs Paraguay 1 (3-4 en penales a favor de Paraguay) (29 de junio)

Resultados previos de Francia en este Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Horarios según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas