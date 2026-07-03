El escenario está listo para un emocionante partido entre Brasil y Noruega en el estadio Nueva York, programado para el próximo domingo 5 de julio a las 17:00 (hora Argentina). Este duelo corresponde a la llave 5 del Mundial 2026 y promete ser un enfrentamiento lleno de tensión y historia.

Noruega, tras una destacada actuación en el torneo, buscará dar un paso más en su camino hacia los cuartos de final, algo que nunca han logrado en la historia de la Copa del Mundo. Por su parte, Brasil, una potencia del fútbol mundial, intentará demostrar su favoritismo y seguir su camino hacia la anhelada sexta estrella, una meta que persiguen desde el año 2002.

La selección brasileña aseguró su lugar en esta fase tras un emocionante choque contra Japón, donde logró un dramático 2-1 gracias a un gol de Casemiro y otro de Gabriel Martinelli en el último suspiro del partido.

Brazil, reconocido por ser el equipo con más títulos en la Copa del Mundo, reafirma su estatus como uno de los favoritos para alzarse con el trofeo. Mientras tanto, Noruega llega a esta instancia después de eliminar a Costa de Marfil con un contundente 2-1, donde destacaron las actuaciones de Antonio Nusa y el famoso delantero Erling Haaland.

Aprovechando la oportunidad de escribir su propia historia, Noruega regresa a octavos de final tras casi tres décadas de ausencia, recordando que su última aparición en esta fase fue en 1998, cuando fueron eliminados por Italia.

Resultados de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario del partido según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile: 16:00 horas