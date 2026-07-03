Este miércoles, el estadio Miami será testigo de un emocionante encuentro donde Argentina enfrentará a Cabo Verde a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el marco de la llave 13 del Mundial de 2026.

La Albiceleste, vigente campeona, llega a este partido como favorita tras haber liderado con autoridad el Grupo J. En su camino a los octavos, consiguió una notable fase de grupos, comenzando con un contundente 3-0 contra Argelia, seguido por una victoria 2-0 ante Austria, y finalizando con un 3-1 contra Jordania.

Argentina, que ha alzado el trofeo mundial en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022), tiene la ambición de revalidar su título, un desafío que solo ha sido logrado por Italia y Brasil hasta el momento.

Por el otro lado, Cabo Verde ha dado la campanada en su primera participación en la Copa del Mundo. Su desempeño ha sido sobresaliente, logrando empates ante selecciones como España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), lo que les permitió avanzar como una de las sorpresas del torneo.

Este partido marcará un hito, ya que será el primer enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde en la historia.

El encuentro estará bajo la supervisión del árbitro Drew Fischer.

Horario Argentina y Cabo Verde, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas