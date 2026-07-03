En un encuentro celebrado en el BC Place Stadium, Suiza se impuso 2-0 a Argelia, asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA. Los goles llegaron gracias a Breel Embolo, que abrió el marcador a los 9 minutos de juego, y Dan Ndoye, quien selló la victoria a los 0 minutos del segundo tiempo.

Dan Ndoye tuvo una actuación destacada, llevándose el título de mejor jugador del partido después de anotar un gol y completar 18 pases precisos, desempeñando un papel clave en el mediocampo suizo.

La defensa suiza también brilló, con Ricardo Rodríguez siendo fundamental al despejar 6 situaciones de peligro que amenazaban su arco.

Un momento notable del partido fue a los 17 minutos de la primera mitad, cuando el defensor argelino Rayan Ait Nouri sorprendió a Denis Zakaria con un habilidoso caño.

Suiza, dirigida por el entrenador Murat Yakin, presentó un dibujo táctico 4-5-1, alineando a Gregor Kobel en el arco; y una línea defensiva compuesta por Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez. En la mediacancha, Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas sostuvieron el juego, mientras que Breel Embolo fue la referencia en ataque.

Por su parte, Argelia, bajo el mando de Vladimir Petkovic, adoptó la misma estrategia 4-5-1, con Luca Zidane defendiendo el arco; y una línea defensiva que incluyó a Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri. Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Riyad Mahrez, Ramiz Zerrouki y Fares Chaibi configuraron el medio, con Ibrahim Maza como único delantero.

El árbitro Yael Falcón Pérez dirigió el encuentro. Con esta victoria, Suiza avanza con ilusión hacia los Octavos de Final del torneo.

Cambios en Suiza

70’ 2T - Ruben Vargas salió por Fabian Rieder, Johan Manzambi por Noah Okafor; en Argelia, Riyad Mahrez fue reemplazado por Anis Hadj Moussa y Nabil Bentaleb por Hicham Boudaoui.

82’ 2T - Salió Breel Embolo por Zeki Amdouni.

86’ 2T - Denis Zakaria fue sustituido por Silvan Widmer y Dan Ndoye por Michel Aebischer.

Cambios en Argelia

57’ 2T - Houssem Aouar fue reemplazado por Jaouen Hadjam y Ramiz Zerrouki por Amine Gouiri.

81’ 2T - Rafik Belghali salió por Adil Boulbina.

Amonestados en Argelia:

35’ 1T - Fares Chaibi (conducta antideportiva) y 26’ 2T - Hicham Boudaoui (conducta antideportiva).