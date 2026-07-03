A partir de las 15:00 (hora Argentina), Australia se medirá contra Egipto en el estadio Dallas, en un encuentro correspondiente a la llave 14 del Mundial.

Este emocionante choque entre los Socceroos y los Faraones se presenta como una oportunidad de oro para ambos equipos, que llegaron a esta fase como segundos en sus respectivos grupos D y G. El entrenador australiano, Tony Popovic, espera replicar la experiencia de haber llegado a esta instancia en competiciones pasadas, mientras que Hossam Hassan lidera a un Egipto decidido a continuar su exitosa campaña mundialista.

Australia inició su andar en el torneo con una sólida victoria 2-0 ante Turquía. Luego, sufrió una derrota por el mismo marcador frente a Estados Unidos, pero logró asegurar su clasificación tras un empate sin goles contra Paraguay.

Por otro lado, Egipto llega al partido invicto y con la moral elevada tras haber conseguido su mejor resultado en la historia de la Copa del Mundo. Iniciaron su participación con un empate 1-1 contra Bélgica, posteriormente lograron una victoria convincente de 3-1 sobre Nueva Zelanda y cerraron la fase de grupos con otro empate, esta vez 1-1 ante Irán.

Este será un momento histórico para los Faraones, ya que es su primera vez que logran superar la fase de grupos en su cuarta aparición mundialista tras una larga ausencia de ocho años.

En el pasado, Australia y Egipto solo se han enfrentado en dos amistosos, uno de los cuales terminó en victoria para Egipto en 2010 y el otro en empate en 1987; este partido será su primer enfrentamiento en un Mundial.

El árbitro designado para este partido es Gustavo Tejera.

Horarios de Australia y Egipto, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas