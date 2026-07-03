En un emocionante duelo que promete ser un verdadero espectáculo, Canadá y Marruecos chocarán mañana en el estadio Houston, a las 14:00 (hora Argentina), por su acceso a los cuartos de final del Mundial 2026.

Ambos equipos han deslumbrado en sus actuaciones previas, logrando superar la fase de grupos y los dieciseisavos de final. Esto marca el inicio de los octavos en este prestigioso certamen, donde la esperanza de continuar avanzando se cierne sobre ambos conjuntos.

Canadá, que se convirtió en el primer equipo en alcanzar esta fase, llegó aquí tras una victoria agónica sobre Sudáfrica, con un gol crucial de Stephen Eustáquio que aseguró el marcador 1-0. Con esta actuación, el equipo dirigido por Jesse Marsch está escribiendo su propia historia al ingresar entre los ocho mejores por primera vez en su trayectoria mundialista.

En su tercera participación en el torneo más importante del fútbol, Canadá ha tenido su mejor desempeño hasta la fecha. Junto a México y Estados Unidos, es uno de los anfitriones del evento y, a diferencia de sus anteriores presencias en 1986 y 2022, logró romper la maldición de la fase de grupos.

Por su parte, Marruecos logró su boleto a octavos tras una durísima ronda de penales contra Países Bajos, tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario. Con una victoria 3-2 desde la tanda de penales, los Leones del Atlas buscan repetir el éxito obtenido en el Mundial anterior, donde alcanzaron las semifinales, consolidándose como una de las fuerzas emergentes del fútbol mundial.

Resultados recientes de Canadá en el Mundial

Fase de Grupos: Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Sudáfrica 0 vs Canadá 1 (28 de junio)

Resultados recientes de Marruecos en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Horarios del partido según el país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas