El próximo sábado 11 de julio a las 22:00 (hora Argentina, GMT-3), el estadio Kansas City será el escenario de un encuentro que promete ser incierto y emocionante: Suiza se medirá ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. La Albiceleste, actual campeona del torneo, se posiciona como la única selección sudamericana que continúa en la competición, mientras que La Nati buscará hacer historia alcanzando las semifinales por primera vez.

Argentina llegó a esta etapa tras superar un emocionante duelo ante Egipto, donde logró revertir un marcador adverso para prevalecer 3-2. El astro Lionel Messi ha sido una vez más el pilar del equipo, siendo el máximo artillero de la copa con nueve goles y aumentando su récord a 21 goles en la historia de los mundiales.

Con un desempeño impresionante en la fase de grupos, donde acumuló tres victorias, Argentina comenzó con un contundente 3-0 sobre Argelia, luego venció 2-0 a Austria y culminó la fase inicial con un 3-1 contra Jordania. En los octavos de final, enfrentaron a Cabo Verde, ganador del duelo, en un partido que mostró el carácter del equipo.

Por su parte, Suiza llegó a los cuartos tras una intensa serie de tiros penales contra Colombia, tras consumir 120 minutos de juego sin goles. La solidez defensiva ha sido clave para el equipo helvético, que ha encajado solo dos goles en cinco partidos.

Dirigidos por Murat Yakin, Suiza también dejó una buena impresión durante la fase de grupos, obteniendo el primer puesto en el Grupo B. Luego de un empate inicial 1-1 con Qatar, se impusieron con una goleada 4-1 a Bosnia y Herzegovina y aseguraron su lugar en los octavos al ganar 2-1 a Canadá. En la siguiente ronda, confirmaron su gran momento al ganar 2-0 a Argelia.

Hasta ahora, Suiza ha alcanzado los cuartos de final en tres ocasiones, siendo 1934, 1938 y 1954, cuando fueron anfitriones del torneo, su mejor desempeño. Este será un gran desafío y una oportunidad de oro para La Nati, que aspira a entrar en la historia de las Copas del Mundo.

Resultados previos de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Resultados previos de Suiza en el Mundial

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Octavos de Final: Suiza 0 vs Colombia 0 (4-3 en penales a favor de Suiza) (7 de julio)

Horario del partido según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas