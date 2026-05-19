En esta noticia Información previa del partido Bélgica vs Egipto

El enfrentamiento entre Bélgica y Egipto en el Mundial de 2026 promete ser un duelo destacado. Los “Diablos Rojos”, con su destacada trayectoria que incluye un tercer puesto en 2018, llegan con un juego ofensivo liderado por figuras como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Por su parte, “Los Faraones”, pioneros en el fútbol africano, buscarán hacer valer su sólida defensa y el talento de Mohamed Salah, quien aporta tanto en goles como en liderazgo.

Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Bélgica, con su juego rápido y atractivo, frente a la defensa robusta y el ataque veloz de Egipto. La expectativa es alta, ya que cada selección busca dejar su huella en este torneo y el resultado podría definir el rumbo de sus respectivas campañas en el Mundial.

Si estás en Argentina y quieres saber a qué hora juega la Albiceleste, dónde ver el partido y en qué estadio se disputa el debut del Mundial 2026, aquí tienes toda la información actualizada.

Información previa del partido Bélgica vs Egipto

Partido: Bélgica vs Egipto

Bélgica vs Egipto Fecha: 15 de junio de 2026

15 de junio de 2026 Hora en Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: Estadio Seattle (Seattle)

Estadio Seattle (Seattle) Competición: Jornada 1 de la Fase de Grupos

Jornada 1 de la Fase de Grupos Dónde ver: TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿A qué hora juega Argentina vs Canadá en Argentina?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Bélgica y Egipto se jugará el lunes 15 de junio y comenzará a las 16:00 horas en Argentina.

El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Seattle en Seattle, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La hora de los partidos del Mundial 2026 variará según la ciudad en la que se juegue el encuentro, ya que el torneo se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. Para los aficionados en Argentina, los horarios suelen tener entre una y tres horas de diferencia respecto a las sedes mexicanas y estadounidenses.

Los partidos disputados en México normalmente tendrán una diferencia menor, mientras que los encuentros en la costa este de Estados Unidos estarán más cerca del horario argentino. Por eso, conviene revisar siempre la hora oficial del partido según la sede concreta del encuentro.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en TV

En Argentina, el partido entre 16:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.