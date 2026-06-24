El próximo sábado 27 de junio, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Colombia se medirá contra Portugal en el estadio Miami, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo K del Mundial de 2026. Este partido resulta fundamental, ya que las posiciones en la tabla se definirán y solo los equipos que logren clasificarse continuarán su camino en el torneo.

Claves para el pase a dieciseisavos

Con la última fecha del Grupo K en el horizonte, cada selección sabe que el resultado en este encuentro será determinante. El equipo que cierre la fase de grupos en la primera plaza avanzará a enfrentar al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. Por su parte, el segundo clasificado se medirá con el segundo del Grupo A. Los que avancen como mejor terceros tendrán que esperar para conocer su próximo rival, que dependerá de los resultados en los otros grupos.

Horarios de inicio del partido por país

Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la necesidad de sumar puntos para asegurar su futuro en el campeonato, lo que añade una carga de tensión y emoción al duelo.