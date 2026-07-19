En una jornada memorable, la selección de España ascendió a lo más alto del fútbol mundial por segunda vez al consagrarse campeona del Mundial 2026 tras derrotar a Argentina 1 a 0 en el tiempo suplementario. El único tanto del encuentro fue anotado por Ferran Torres (0’ A2), quien se convirtió en el héroe de la noche.

El delantero español brilló durante el partido, registrando 1 gol, 3 remates al arco y completando 10 pases correctos, destacándose como la figura del duelo. Otro jugador fundamental fue Rodri, el mediocampista que sumó 85 pases exitosos, controlando el ritmo del partido desde el centro del campo.

En el lado argentino, Nicolás Tagliafico sorprendió siendo el autor de una jugada audaz al inicio del partido, donde realizó un caño a Pedro Porro en el minuto 1 de la primera mitad.

El entrenador español, Luis de la Fuente, optó por una formación 4-3-3 que incluyó a Unai Simón en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz en el mediocampo; y Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena en la delantera.

Por su parte, la selección argentina, comandada por Lionel Scaloni, se presentó con un esquema 4-4-2 que contó con Emiliano Martínez bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González en la mitad de cancha; y Lionel Messi junto a Julián Álvarez en ataque.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro fue Slavko Vincic.

España en el ámbito mundial

Con esta victoria, ‘La Roja’ suma su segundo campeonato mundial, tras el exitoso torneo de Sudáfrica 2010, cuando también se proclamó campeona al vencer a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario. España se convierte en uno de los pocos equipos que ha ganado todas las finales que ha disputado, junto a Inglaterra y Uruguay.

Este triunfo contra Argentina no solo le otorga a España el título, sino que también revierte la tendencia en el historial de enfrentamientos, acumulando ahora 7 victorias en 15 partidos. Además, el equipo de Luis de la Fuente logra su primera victoria mundialista ante Argentina, ya que el único encuentro previo en Copas del Mundo, celebrado en Inglaterra 1966, culminó en una derrota para España.

Un vistazo a las finales de la Copa del Mundo

Esta final fue la 22ª en la historia del torneo y representó la primera vez que se enfrentaron los campeones actuales de Europa y Sudamérica en la final. Solo en dos ocasiones previas las finales llegaron a definirse mediante penales, en EE. UU. 1994 y Alemania 2006, pero esta vez el resultado se decidió en el tiempo añadido.

Modificaciones en el equipo español

60’ 2T - Mikel Oyarzábal fue reemplazado por Ferran Torres.

61’ 2T - Fabián Ruiz salió por Pedri.

74’ 2T - Dani Olmo dejó su lugar a Mikel Merino y Álex Baena a Nico Williams.

98’ A1 - Rodri se retiró por Martín Zubimendi y Aymeric Laporte por Eric García.

Cambios en Argentina

101’ A1 - Julián Álvarez fue sustituido por Marcos Senesi.

43’ 1T - Lisandro Martínez salió por Nicolás Otamendi.

45’ 2T - Nicolás González fue sustituido por Leandro Paredes.

57’ 2T - Gonzalo Montiel dejó el campo por Nahuel Molina.

69’ 2T - Rodrigo De Paul y Cristian Romero fueron reemplazados por Giuliano Simeone y Facundo Medina, respectivamente.

Amonestaciones en Argentina:

40’ 1T - Lisandro Martínez (conducta antideportiva), 6’ 2T - Leandro Paredes (discutir con un rival), 37’ 2T - Enzo Fernández (insultar al árbitro), 47’ 2T - Cristian Romero (insultar al árbitro), 14’ A1 - Lionel Scaloni y 6’ A2 - Alexis Mac Allister (conducta antideportiva).

Expulsado en Argentina:

47’ 2T - Enzo Fernández (roja por doble amarilla).