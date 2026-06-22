<p>Este martes a las 17:00 (hora Argentina), el estadio Boston será testigo de un emocionante enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha del grupo L del Mundial.</p><p>Ambas selecciones han empezado su camino en la Copa del Mundo con el pie derecho, sumando tres puntos cada una y, por tanto, comparten la cima de la tabla del grupo. Se anticipa que este choque será uno de los más interesantes de la jornada, ya que ambos equipos buscan dar un paso decisivo para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.</p><p>Inglaterra comenzó su campaña mundialista de manera explosiva, imponiéndose a Croacia por 4-2. Harry Kane se destacó al marcar dos goles, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford también contribuyeron al marcador, mostrando así un juego ofensivo sorprendente. Sin embargo, el equipo dirigido por Thomas Tuchel dejó algunas dudas en su defensa que Ghana podría aprovechar.</p><p>Por otro lado, Ghana logró un agónico triunfo en su primer partido ante Panamá, venciendo 1-0 con un tanto de Caleb Yirenkyi en el cuarto minuto del tiempo de compensación. Aunque el encuentro fue algo cerrado, el desenlace mantuvo a todos los hinchas al borde de sus asientos.</p><p>Este será el primer encuentro en la historia de los Mundiales entre estas dos selecciones, aunque cuentan con un duelo amistoso previo que se disputó en 2011, concluyendo en un empate 1-1 en Wembley.</p><p>Héctor Martínez Sorto ha sido designado como el árbitro para este importante encuentro.</p><h5>Formato del Mundial 2026</h5><p>La edición número 23 del torneo es la más extensa hasta la fecha, contando con la participación de 48 equipos por primera vez en la historia.</p><p>Las selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa en la búsqueda del título.</p><p>De los ocho mejores terceros, cinco jugarán contra los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se enfrentarán a los primeros de los grupos A, B y D, donde los anfitriones serán México, Canadá y Estados Unidos.</p><h5>Siguientes partidos de Inglaterra y Ghana en el Mundial</h5><p>Inglaterra se enfrentará a Panamá el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina). Ghana, por su parte, jugará contra Croacia el mismo día a la misma hora.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horarios según país</h5><p>Argentina: 17:00 horas<br>Colombia y Perú: 15:00 horas<br>Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas<br>Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas</p>