El próximo jueves 25 de junio, a las 20:00 (hora Argentina), se llevará a cabo el emocionante encuentro entre Túnez y Países Bajos, en el Estadio Kansas City, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial.

El conjunto neerlandés ya ha garantizado su lugar en los dieciseisavos de final y tiene la oportunidad de finalizar en la primera posición del grupo, mientras que la selección tunecina buscará despedirse del torneo con una sonrisa, a pesar de no tener posibilidades de avanzar después de dos derrotas en su camino.

Túnez, conocido como las Águilas de Cartago, comenzó su participación en la competición con una dura caída por 5-1 ante Suecia y luego sufrió otra contundente derrota, esta vez un 4-0 frente a Japón, lo que les dejó sin opciones de continuar en la fase de grupos.

En cambio, la Naranja Mecánica llega a este encuentro liderando la tabla del Grupo F. Su periplo en el Mundial comenzó con un empate 2-2 contra Japón, seguido de una abultada victoria por 5-1 frente a Suecia, lo que les ha permitido asegurar su pase a la siguiente fase.

El formato de los dieciseisavos de final

Después de la fase de grupos, el equipo que termine en la primera posición se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A. La ubicación del equipo que acceda como mejor tercero dependerá de la clasificación final de los terceros y la distribución de los clasificados.

Hora del partido Túnez vs Países Bajos, según región

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas