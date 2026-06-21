El estadio Houston será el escenario del encuentro entre Uzbekistán y Portugal el martes 23 de junio a las 14:00 (hora Argentina), en la segunda jornada del grupo K del Mundial.

Después de no poder obtener la victoria en su primer partido frente a la República Democrática del Congo, donde tuvieron que conformarse con un empate 1-1, los portugueses buscan reponerse y encaminar su pase a la siguiente ronda. Los hombres dirigidos por el seleccionador intentarán desplegar su juego ofensivo completo, que se vio limitado ante la solidez defensiva de su primer rival.

Por otro lado, Uzbekistán quiere dejar atrás la derrota 3-1 sufrida ante Colombia. A pesar del resultado, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro mostró momentos de buen fútbol, y está decidido a dar la sorpresa en su segundo encuentro mundialista, buscando un resultado positivo que les permita mantener sus sueños de avanzar a los dieciseisavos de final.

Este será el primer partido entre ambas selecciones en la historia del fútbol, lo que añade un atractivo especial a este choque en el mundial.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial es la más grande de la historia, incorporando a 48 países, y se agrupa en 12 grupos de 4 selecciones. Los dos primeros de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, avanzarán a la etapa de eliminación directa.

Próximos partidos

Portugal se medirá contra Colombia el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina), mientras que Uzbekistán enfrentará a la República Democrática del Congo también el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina).

Horarios por país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas