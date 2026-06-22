Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 22 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.436,08 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad de la última semana del Dólar, 11.39%, es menor que la volatilidad anual de 13.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad, con más jornadas de descenso que de avance, sin días estables y concluyó por debajo del nivel inicial pese a repuntes breves.

La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: