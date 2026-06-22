El estadio Toronto será el escenario mañana a las 20:00 (hora Argentina) para un emocionante encuentro entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda fecha del grupo L del Mundial.

Ambos equipos llegan a este partido con la obligación de sumar puntos, luego de haber sufrido derrotas en sus partidos iniciales. Actualmente, ocupan los últimos lugares de su grupo y una nueva derrota podría ser fatal para sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Panamá, en su segundo torneo mundialista desde Rusia 2018, peleó con valentía pero acabó perdiendo por 1-0 ante Ghana, un partido en el que estuvo a punto de lograr el empate, pero un gol en los últimos minutos les negó ese resultado. Los Canaleros intentarán capitalizar la experiencia adquirida para seguir en la carrera por la clasificación.

Por su parte, Croacia, uno de los favoritos en este torneo, tuvo un inicio lleno de acción en su encuentro contra Inglaterra, que terminó en un marcador de 4-2. A pesar de haber igualado 2-2 en la primera mitad, no pudieron sostener su rendimiento y se encontraron con una derrota dura. Ahora, están obligados a obtener un buen resultado para no complicar su camino hacia la siguiente fase.

Este será el primer enfrentamiento histórico entre Panamá y Croacia, lo que añade un elemento extra de emoción al partido, ya que ambos equipos buscan hacerse un nombre en el escenario mundial.

El árbitro del encuentro será Pierre Ghislain Atcho, quien tendrá la responsabilidad de dirigir este crucial choque.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del Mundial es notable, ya que es la primera vez que participan 48 selecciones, siendo la más extensa desde su inicio en 1930.

Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, de los cuales los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Esto aumenta las posibilidades para muchas selecciones de continuar en el torneo.

Próximos Rivalidades

Fecha y rival de Panamá en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Inglaterra: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Croacia en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Ghana: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Horario Panamá y Croacia, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas