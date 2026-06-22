El miércoles 24 de junio, a partir de las 22:00 (hora Argentina), México se prepara para un crucial encuentro contra República Checa en el estadio Ciudad de México, dentro de la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026.

El equipo mexicano, conocido como El Tri, se presenta en esta última jornada con un puntaje perfecto, lo que ya le asegura su lugar en la siguiente fase del torneo. En contraste, la República Checa, con solo un punto en su haber, necesita urgentemente una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar.

Hasta ahora, México ha sido el protagonista indiscutido del Grupo A. En el partido inaugural, lograron una victoria de 2-0 ante Sudáfrica, y en su segundo encuentro, triunfaron por 1-0 contra Corea del Sur. Con estos resultados, el Tri suma seis puntos, ha anotado tres goles y no ha recibido ninguno, manteniéndose como el único equipo del grupo con el arco imbatido. Un empate en este partido les bastará para confirmar el primer puesto en la tabla.

Por su parte, la selección checa tuvo un comienzo complicado, perdiendo 2-1 en su debut contra Corea del Sur en un partido reñido. En su segundo enfrentamiento, lograron empatar 1-1 frente a Sudáfrica, lo que les permitió sumar su primer punto en el torneo. Sin embargo, para aspirar a la clasificación, deberán superar al líder y esperar que otros resultados les favorezcan.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Yael Falcón Pérez.

El camino hacia los dieciseisavos de final

Al terminar la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I, J. El que quede segundo, por su parte, jugará contra el segundo del Grupo A. Los emparejamientos del seleccionado que avance como mejor tercero dependerán de su posición en la tabla y la definición de los clasificados.

Horarios para República Checa y México, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas