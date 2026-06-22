El próximo miércoles 24 de junio, a las 22:00 (hora Argentina), el estadio Monterrey será el escenario donde Sudáfrica y República de Corea disputen un encuentro decisivo por la fase de grupos del Mundial.

Los sudafricanos llegan a este partido en la última posición de la tabla, con solo un punto y una obligación imperiosa de ganar para mantener viva la esperanza de clasificación. Después de comenzar su aventura mundialista con una derrota por 2-0 frente a México, en su segundo compromiso lograron un empate 1-1 ante Chequia, sumando así su primer punto.

Por otro lado, los coreanos ocupan la segunda plaza con tres puntos, y para avanzar a la siguiente fase dependen únicamente de sí mismos. La selección surcoreana inició el torneo con una victoria de 2-1 sobre República Checa, pero en su segundo encuentro sucumbieron 1-0 contra México, lo que les ha puesto en una situación algo complicada.

Un triunfo este miércoles sería el pasaporte a la siguiente ronda para República de Corea, mientras que un empate podría dejar sus posibilidades en manos de otros equipos. El árbitro elegido para este crucial duelo es Facundo Tello Figueroa.

El camino a los dieciseisavos de final

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que se ubique en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I o J. Por su parte, el segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A. El destino del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla de terceros y la distribución final de los clasificados.

Horario del partido Sudáfrica vs. República de Corea, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas