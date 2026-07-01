Anticipación para el Gran Duelo

La emoción se siente en el aire a medida que se acerca el partido entre Francia y Paraguay, programado para el próximo sábado 4 de julio a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Filadelfia. Este enfrentamiento es parte de la llave 1 del Mundial 2026, que promete ser un espectáculo inolvidable.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición de la Copa del Mundo será la más grande de la historia con 48 selecciones compitiendo. Los equipos están organizados en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final. Este formato abre la puerta a un emocionante torneo lleno de sorpresas y enfrentamientos apasionantes.

Resultados Previos de Paraguay

Paraguay llega a este encuentro tras una actuación variada en los grupos: comenzó con una derrota ante Estados Unidos 4-1, luego logró una victoria ajustada contra Turquía por 1-0 y posteriormente, empató 0-0 contra Australia. En los dieciseisavos de final, Paraguay sorprendió al derrotar a Alemania en penales tras un empate 1-1, mostrando su capacidad de lucha y concentración.

Resultados Previos de Francia

Por su parte, Francia ha mostrado un gran desempeño, comenzando con una sólida victoria 3-1 ante Senegal y una convincente victoria de 3-0 contra Irak. En su último partido de la fase de grupos, lograron una impresionante victoria 4-1 contra Noruega, y en los dieciseisavos de final, pasaron sin problemas al vencer a Suecia 3-0. La selección gala llega a este enfrentamiento con mucha confianza y en busca de continuar su camino hacia el título.

Horarios Internacionales

Para aquellos que desean seguir el partido desde diferentes partes del mundo, aquí están los horarios:

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

El próximo sábado, se espera un encuentro lleno de intensidad y emoción. ¿Logrará Paraguay continuar su camino sorprendente, o podrá Francia concretar su camino hacia la gloria? La respuesta, este fin de semana, en el Mundial.