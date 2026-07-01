Este sábado 4 de julio, a las 14:00 (hora Argentina), Canadá y Marruecos se verán las caras en el estadio Houston, dando inicio a los octavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos llegan a esta instancia con la confianza de haber demostrado un gran nivel en sus anteriores enfrentamientos.

Canadá, que ya ha hecho historia al llegar a esta fase por primera vez, obtuvo su boleto a octavos al vencer a Sudáfrica por 1-0, con un gol decisivo de Stephen Eustáquio. Bajo la dirección de Jesse Marsch, el equipo canadiense se posiciona como uno de los favoritos tras haber realizado una destacada actuación en esta edición del torneo.

Por su parte, Marruecos llegó a esta instancia tras una intensa batalla contra los Países Bajos, donde logró un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y ganó 3-2 en la tanda de penales. Con la experiencia adquirida en el Mundial anterior, donde alcanzaron las semifinales, los Leones del Atlas están ansiosos por repetir y mejorar su hazaña histórica.

Resultados de Canadá en la competición

Fase de Grupos: Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Sudáfrica 0 vs Canadá 1 (28 de junio)

Resultados de Marruecos en la competición

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Horarios del encuentro según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas