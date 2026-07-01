Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 1 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.414,13 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -0.92% en la última semana y acumula una baja de -11.44% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido de 6.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

En la última sesión, la cotización del Dólar frente al peso colombiano bajó.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad y ausencia de tendencia: alternó caídas y subidas, repuntó a mitad de período, cerró con un retroceso y el balance acumulado es casi neutro.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica que el interés por la moneda está creciendo, lo que podría reflejar una mayor demanda en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar o vender dólares de forma segura en Colombia, usa bancos, plataformas oficiales o casas de cambio autorizadas y registradas. Compara la TRM del día, el tipo de cambio ofrecido y las comisiones antes de cerrar la operación.

Evita transar en la calle, prefiere pagos y abonos electrónicos, verifica la identidad del establecimiento y pide comprobante. No compartas datos sensibles y conserva los soportes para cualquier reclamo o reporte de fraude.