El enfrentamiento que enfrentará a Colombia y Ghana, enmarcado en la llave 16, tendrá lugar en el estadio Kansas City a las 22:30 (hora Argentina) del viernes 3 de julio.

La selección colombiana busca prolongar su participación en la Copa del Mundo tras haber finalizado primera en el Grupo K, donde se mantuvo invicta. Por su parte, Ghana avanzó como una de las mejores terceras clasificadas del Grupo L y ahora apunta a dar el golpe en el knockout stage.

Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, ha tenido un desempeño sólido en la fase de grupos. Comenzó con una victoria convincente de 3-1 sobre Uzbekistán, luego siguió con una ajustada victoria de 1-0 ante RD Congo y, para concluir, un empate 0-0 contra Portugal.

Los cafeteros regresan a la Copa del Mundo por octava vez en su historia, buscando superar su mejor marca alcanzada en Brasil 2014, donde llegaron a cuartos de final gracias a la brillante actuación de James Rodríguez, quien fue el goleador del torneo y se llevó el Botín de Oro.

Por su parte, Ghana cerró la fase de grupos en tercera posición del Grupo L, iniciando su andanza mundialista con un triunfo por 1-0 sobre Panamá, seguido de un empate sin goles contra Inglaterra y una derrota 2-1 ante Croacia, resultados que garantizaron su supervivencia en el torneo.

Este será un partido especial, ya que marcará el regreso de Carlos Queiroz al banquillo rival, quien anteriormente dirigió a la selección colombiana entre 2019 y 2020 y ahora busca guiar a las Estrellas Negras hacia los octavos de final.

Horarios del partido según país

Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 19:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas