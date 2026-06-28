El encuentro entre Brasil y Japón se llevará a cabo mañana en el estadio Houston, a las 14:00 horas (hora Argentina). Este partido corresponde a la llave 9 de los 16avos de final.

Brasil, que se presentó en la fase de grupos con un desempeño notable, finalizó en la cima del Grupo C con un acumulado de siete puntos. Tras un inicio complicado con un empate frente a Marruecos, el equipo brasileño logró dos victorias consecutivas, derrotando a Haití y Escocia ambos por un contundente 3-0. Este último partido marcó el regreso de Neymar a la selección tras casi tres años de ausencia.

La selección más laureada en la historia de la Copa del Mundo, con cinco títulos a su nombre, buscará revalidar su potencial bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Brasil ha estado en los primeros ocho lugares en cada una de las últimas ocho ediciones del torneo, lo que resalta su constante competitividad.

Por otro lado, Japón llega a este enfrentamiento tras haber conseguido el segundo lugar en el Grupo F. Los ‘Samuráis Azules’ iniciaron su andadura con un empate 2-2 contra Países Bajos, luego lograron una goleada de 4-0 frente a Túnez y cerraron su fase de grupos con un empate 1-1 ante Suecia. Con esta actuación, buscan superar su récord de avanzar a octavos de final, en el cual han estado en cuatro ocasiones anteriores.

Horario según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile: 13:00 horas