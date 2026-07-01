Este viernes 3 de julio, a las 19:00 (hora Argentina), la selección de Cabo Verde se medirá ante Argentina en el estadio Miami como parte de los 16avos de final del Mundial 2026.

Con la ilusión de revalidar su título, Argentina llega al partido con el estatus de uno de los favoritos, habiendo dominado el Grupo J, mientras que Cabo Verde ha sorprendido a todos al clasificar como segunda del Grupo H.

La Albiceleste ha tenido una fase de grupos impecable: comenzó su andadura con una convincente victoria por 3-0 ante Argelia, siguió con un triunfo de 2-0 sobre Austria y terminó con un 3-1 en su encuentro contra Jordania.

Como vigente campeona del mundo, Argentina busca añadir un cuarto título a su historia, habiendo conquistado la Copa del Mundo en 1978, 1986 y 2022, y ahora aspira a convertirse en la primera selección en lograr dos títulos consecutivos desde que lo hicieron Italia y Brasil.

Cabo Verde, en su primera aparición en la Copa del Mundo, ha impresionado al empatar 0-0 con España, hacer un 2-2 contra Uruguay y finalizar en tablas 0-0 ante Arabia Saudita, lo que les permitió avanzar de manera histórica en el torneo.

El entrenador Lionel Scaloni, con un palmarés que incluye un campeonato mundial, dos Copas América y la Finalísima, alcanzará su partido número 100 al mando de la Albiceleste en esta inédita confrontación entre ambas selecciones.

Horario Argentina y Cabo Verde, según país