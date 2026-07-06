El próximo jueves 9 de julio, a las 17:00 horas (hora Argentina), el estadio Boston será el escenario del enfrentamiento entre Francia y Marruecos, correspondiente a la llave 1 del Mundial.

Desempeño de Francia en el Mundial

Francia ha demostrado su fortaleza durante el torneo, iniciando con un triunfo de 3-1 ante Senegal en la fase de grupos (16 de junio). Posteriormente, se impuso a Irak (3-0 el 22 de junio) y brilló con un 4-1 frente a Noruega (26 de junio). En los dieciseisavos de final, Francia no tuvo problema en superar a Suecia con un claro 3-0 (30 de junio) y continuó avanzando al derrotar a Paraguay 1-0 en los octavos de final (4 de julio).

Actuación de Marruecos en el Mundial

Marruecos ha tenido un recorrido notable, comenzando con un empate 1-1 contra Brasil (13 de junio) en la fase de grupos. Luego, logró una victoria por 1-0 sobre Escocia (19 de junio) y superó a Haití con un sorprendente 4-2 (24 de junio). En los dieciseisavos de final, Marruecos avanzó tras empatar 1-1 con Países Bajos y ganar 3-2 en los penales (29 de junio). En octavos, certificaron su buen momento al vencer a Canadá por 3-0 (4 de julio).

Horarios para el partido Francia vs Marruecos según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas